Odborníci prozradili 7 tipů pro řidiče, jak připravit auto na zimu

Odborníci prozradili 7 tipů pro řidiče, jak připravit auto na zimu

Zima přichází náhle. Je lépe ji přivítat v plné výzbroji a vědět, jak správně připravit auto na zimu, než se nechat překvapit náhlým sněhem a mrazem. 29.09.2021

Níže uvádíme 7 hlavních doporučení pro majitele automobilů, jak to provést.Vyměnit pneumatikyPrvní věc, kterou musíme udělat, je sundat letní pneumatiky a nasadit zimní. Je to nutné udělat ve chvíli, kdy průměrná denní teplota klesne pod -4 ℃, ale ještě lépe je to udělat předem, abyste pak nemuseli v té nejnevhodnější chvíli (zákon schválnosti všichni známe) jet do servisu.Při výběru a instalaci pneumatik odborníci doporučují dodržovat následující tři pravidla:• neměli byste jezdit na „holých“ pneumatikách ani za suchého počasí, natož při náledí, kdy se už budete jen klouzat;• nejsou příliš vhodné ani celoroční pneumatiky, protože ty jsou určeny pro země s velmi mírnými zimami, jako je Španělsko, Maroko nebo Izrael;• je lépe koupit nové pneumatiky, neboť použité jsou již opotřebované podle způsobu jízdy jejich prvního majitele.Kontrola bateriePři kontrole baterie musíte znát její kapacitu. Čím nižší je venku teplota, tím nižší bude reálná kapacita zařízení. Když je venku -20 ℃, skutečná kapacita baterie bude 30-40 % nominální hodnoty.Nejvíce se baterie vybíjí při režimu „trochu jedu, dlouho stojím“. Proto ti, kteří jsou zvyklí jezdit každý den autem do práce a večer domů, by měli na podzim nechat zkontrolovat baterii u odborníků.Kontrola brzdového systémuNásledkem deštivého podzimního počasí a zimního náledí se může brzdná dráha téměř zdvojnásobit. Úkolem řidiče je připravit se na toto těžké období.Takovou práci je lépe svěřit odborníkům, kteří vědí, co a jak. Při testování systému by měli provést následující věci:1. Zkontrolovat brzdovou kapalinu, protože absorbuje vlhkost ze vzduchu. Jelikož se voda při mrazu mění v led, vznikne v systému ledová kaše. Můžete to prověřit pomocí jednoduchého čínského testeru nebo „od oka“, pokud je kapalina v nádrži zakalená a se šmouhami.2. Zkontrolovat systémy ABS, ESP, ASD, ASC+T atd. Pokud zásoby kapaliny dramaticky klesají, musíte vyměnit zdrže.3. Prohlédnout válce. Pokud je na nich brzdová kapalina, můžete je hodit do šrotu.4. Brzdové kotouče musí být hladké a bez změnybarvy.5. Zkontrolovat parkovací brzdu. Pokud není připravena na zimu, parkování může skončit katastrofou.Kontrola topeníPři řešení izolace je třeba pamatovat na zahřívání skel. Někdy může sklo následkem nesprávného zahřívání a teplotních rozdílů prasknout. Odborníci proto doporučují nezahřívat sklo příliš dlouho.Nezapomeňte na nemrznoucí směs a výměnu stěračů. Majitelům starších aut odborníci doporučují stěrače na noc oddálit od skla. U novějších je zpravidla vyhřívané čelní sklo - aby stěrače nepřimrzaly ke sklu.Kontrola palivaV zimě mějte palivovou nádrž vždy plnou. Důvod je jednoduchý - nenamrzá kondenzát, který se může dostat do systému.Příprava karosérieKarosérii našeho auta testuje už podzim. Mezi nejčastější „škůdce“ patří:• teplotní rozdíly• déšť• sníh• špína• solný roztok proti námrazeDůležité je pravidelně čistit dno, na které se při běžném mytí auta zapomíná. Musí být vyčištěno speciálními čisticími prostředky a opláchnuto studenou vodou, aby se odstranily zbytky nečistot, které se mohou dostat do malých součástek. Nepoužíváme horkou vodu, protože jinak se objeví rez a automobil se začne kazit zevnitř.Po umytí je třeba karosérii ošetřit antikorozními materiály, aby vlhkost a prostředky proti námraze během chladného období co nejméně poškozovaly kov. Pomůže nám v tom vosk nebo tmel, náročnější řidiči používají speciální směsi a gely.Výbava pro každý případ:1. Malý pytel písku (do 5 kg)2. Nemrznoucí směs3. Tekutina proti námraze skla4. Škrabky a kartáče5. Lopata (skládací)6. Silné tažné lano7. Upozorňující značka8. Doplňková lékárnička9. Sněhové řetězy (nejsou nutné)10. Hasicí přístrojUžitečné rady ohledně provozu vašeho „miláčka“ pomohou automobilu přežít špatné zimní počasí od protivné břečky až po silné mrazy. Postarejte se o něj v tomto období a on se vám odvděčí desítkami let věrné služby!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

