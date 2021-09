https://cz.sputniknews.com/20210929/ondracek-politika-ekoteroristu-v-eu-podobne-nesmysly-nas-zabiji-nebo-alespon-vrati-na-stromy-15998296.html

Ondráček: Politika ekoteroristů v EU? Podobné nesmysly nás zabijí nebo alespoň vrátí na stromy

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček se na svém facebookovém účtu vyslovil k aktuální situaci. Zaměřil se například na cenu plynu, jádro, doly nebo... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

To, co se v poslední době děje, rozhodně nenechalo chladným politika za KSČM Zdeňka Ondráčka. V souvislosti s tím vyzval všechny, aby se už konečně probraliJako další se bývalý policista zaměřil na tzv. politiku ekoteroristů v EU. „To jejich odstavíme jádro, zavřeme doly, elektromobilita a podobné nesmysly, nás zabije nebo alespoň vrátí na stromy. A co kapitalismus a jeho neviditelná ruka trhu? Tomu je sankce nesankce evidentně jedno, jaký plyn prodává, hlavně, když konečný spotřebitel platí.“Poté zdůraznil, že konečný spotřebitel je ve finále vlastně občan a volič. Následně vyzval všechny, aby tuto situaci změnili, a to tak, že půjdou k volbám.Reakce na sociální sítiPod příspěvkem Ondráčka se následně objevilo několik komentářů. V nich lidé vyjadřovali své různorodé názory na věc.Jiní se snažili přijít na to, co za tím vším vlastně stojí.Další nad vývojem situace kroutili hlavou a ptali se, kam až to zajde.„No, přední představitelé EU si neustále myslí, že mohou RF sankcionovat, přikazovat kolik plynu a za jakou cenu ho RF smí Evropě prodat. Zdá se, že je takovému jednání konec. No nic, ještě, že máme Norsko a také zkapalněný plyn u USA. Těšme se,“ poznamenala jedna z žen.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

