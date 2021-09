https://cz.sputniknews.com/20210929/politicke-cachry-na-slovensku-hlas-sd-vyzyva-smer-sd-aby-se-pridali-k-odvolani-vlady-15997656.html

Politické čachry na Slovensku: Hlas-SD vyzývá Směr-SD, aby se přidali k odvolání vlády

Za zmínku stojí zejména to, že s požadavkem, aby se Směr přidal k návrhu na svolání mimořádné schůze o odvolávání vlády, přišel Pellegrini.Zároveň veřejně požádal „kolegy ze strany Směr-SD, aby připojili své podpisy k návrhu na svolání mimořádné schůze o odvolání vlády“.V souvislosti s tím Pellegrini ještě dodal, že Hlas-SD má aktuálně dvacet podpisů opozičních poslanců pod žádostí o svolání mimořádné schůze.Reakce na sociální sítiPokud jde o Pellegriniho výzvu k odvolání současné vlády, mnozí se k ní stavili různorodě. Lidé například v komentářích psali, že jeho nápadu fandí a že by tento krok uvítali.A i další návrh politika přivítali: „Ať se stane zázrak a tato vláda padne!“Jak už to tak ale bývá, lidé vyjadřovali i nesouhlasné názory.Pár jedinců dokonce uvedlo, že ze strany šéfa Hlasu-SD jde každý den jen o „prázdná slova“.A ostatní také nebyli zrovna nadšeni jeho snažením: „Pelle, ty už radši nic nesvolávej a začni se radši balit.“Nabídka Směru-SD a postoj PellegrinihoNedávno jsme informovali také o tom, že předseda strany Směr-SD Robert Fico vyzval představitele Hlasu-SD k okamžitému jednání o formě předvolební a povolební spolupráce. Následněse k věci vyslovil šéf Hlasu Petr Pellegrini, který si všakmyslí, že hovořit o předvolební spolupráci je zcela zbytečné.Poznamenal také, že ochotu spolupracovat může dle Pellegriniho Fico projevit tak, že dodá podpisy na svolání mimořádné schůze na odvolání premiéra.

Kraken007 Pele se svými spolubojovníky opustil směr a tak ho zachránil Je to vosina v zadní části těla. 0

slovensko

