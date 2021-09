https://cz.sputniknews.com/20210929/premier-orban-madarsko-samo-rozhoduje-od-koho-a-jakym-zpusobem-bude-nakupovat-plyn--16001287.html

Premiér Orbán: Maďarsko samo rozhoduje, od koho a jakým způsobem bude nakupovat plyn

Maďarsko je suverénní země a sama rozhoduje, od koho bude plyn nakupovat a jakým způsobem ho přebírat; volí k získávání plynu tu cestu, která je bezpečnější... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

„Maďarsko je suverénní země, my sami rozhodujeme, od koho budeme plyn nakupovat, a sami rozhodujeme, jakým způsobem jej budeme přebírat. Volíme si trasu, která nám zajistí největší bezpečnost. A nikdo nám v tom nemůže radit,“ řekl Orbán, který je na návštěvě v České republice, a odpověděl tak na novinářovu otázku v souvislosti s reakcí Kyjeva na uzavření nové dohody mezi Gazpromem a Maďarskem o dodávkách plynu do této země.Maďarsko a Gazprom podepsaly v pondělí novou smlouvu. Jde o dodávky 4,5 miliardy krychlových metrů plynu do Maďarska ročně po dobu příštích 15 let. Z toho 3,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně bude dodáno přes Srbsko a 1 miliarda - přes Rakousko. Dohoda, která vstoupí v platnost 1. října, počítá s možností změny podmínek po 10 letech.Ukrajina se obrátí na Evropskou komisi kvůli smlouvě o plynu mezi Ruskem a MaďarskemKyjev se obrátí na Evropskou komisi kvůli smlouvě Maďarska s Ruskou federací ohledně dodávky plynu, obcházející Ukrajinu, prohlásilo ukrajinské ministerstvo zahraničí.Předtím uvedlo, že Kyjev je zklamán rozhodnutím Maďarska podepsat novou dlouhodobou smlouvu s Gazpromem na dodávku plynu, obcházející Ukrajinu, a domnívá se, že poškozuje bilaterální ukrajinsko-maďarské vztahy.Ministr zahraničních věcí a zahraničních ekonomických vztahů Maďarska Péter Szijjártó již dříve agentuře Sputnik řekl, že předseda představenstva Gazpromu Alexej Miller přijede v pondělí do Budapešti podepsat novou smlouvu o dodávkách plynu. Jde o dodávky do Maďarska v rozsahu 4,5 miliardy krychlových metrů plynu ročně v průběhu příštích 15 let. Z toho 3,5 miliardy metrů krychlových plynu bude procházet přes Srbsko a 1 miliarda přes Rakousko.Napětí ve vztazích mezi Ukrajinou a Maďarskem vzniklo v roce 2020 na pozadí diskusí o ukrajinském zákoně o vzdělávání, který výrazně omezuje možnosti výuky v jazycích národnostních menšin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ Brusel, který byl původně Německem a Francií lákavě založen pro evropskou "hospodářskou spolupráci a jednotu" se nakonec vybarvilo, jako žido USraelská politická diktátorská zrůda, která hlavně chtěla všechno finančně podmanit a levně vykrádat a zničit mnohé evropské země, kam patří i ta sametová Německočeská prdel. Zrovna jsem se díval na tu českou historickou ostudu pod štítkem: "Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii konané ve dnech 13.-14.06.2003" , kde 3446758 českých blbečků hlasovalo pro členství v Bruselu. (Já jsem vůbec nehlasoval ). 🇨🇿 🕎👎🤮🚾🚾 239

Karel Adam Orbán tím chtěl říci, že Maďarsko je suverénní stát a ne nějaká onuce. 15

4

