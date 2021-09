https://cz.sputniknews.com/20210929/pritel-orban-dorazil-za-babisem-demonstranti-se-dostavili-s-transparenty-15999652.html

„Přítel“ Orbán dorazil za Babišem. Demonstranti se dostavili s transparenty

Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil ve středu do České republiky, kde má v plánu jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a prezidentem Milošem Zemanem... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Orbán si s sebou do Česka vzal několik ministrů. Po slavnostním přivítání maďarského premiéra v Praze předsedové vlád obou zemí jednali v Kramářově vile a následně se vydali na návštěvu AERO Vodochody, kde je doprovázeli šéf resortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), maďarský ministr inovací a technologií László Palkovics a šéf maďarské diplomacie a obchodu Péter Szijjártó.Odpoledne státníci dorazili do Ústí nad Labem, kde začátkem září svou předvolební kampaň zahájilo hnutí ANO. Slavnostní oběd se konal na zámečku Větruše, kam během zahájení kampaně vtrhl Babišův syn Andrej a konfrontoval svého otce lékařským posudkem. Během oběda delegace obou premiérů jednala o podpoře ekonomiky po koronavirové krizi, energetické soběstačnosti a modernizaci dopravní infrastruktury.Po obědě se uskuteční v Severočeském divadle opery a baletu v centru krajského města společná tisková konference. Sem si ANO pozvalo své stoupence, kteří se budou moci zúčastnit debaty premiérů po ukončení pracovního programu. Večer přijme Orbána prezident Miloš Zeman v Lánech na Kladensku.Návštěvu maďarského premiéra doprovázejí protesty. Lidé obviňují oba lídry z autoritářských tendencí a z ohrožování demokracie. Vyčítají jim i odpor proti migrantům a manželství homosexuálních párů.Demonstrací se zúčastnila i bývalá ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková.Babiš označuje Orbána za svého přítele a pojí je kritika zejména vůči migrační politice. K Orbánově návštěvě došlo týden poté, co sám Babiš zavítal do Maďarska. Oba premiéři tehdy navštívili maďarskou hranici se Srbskem a vytkli Evropské unii, že nemá vůli bránit hranice před nelegální migrací. Během dvoudenní návštěvy se Babiš zúčastnil demografického summitu.Během Babišovi návštěvy Orbán požádal svůj český protějšek o pomoc v hlídání hranic. V pondělí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po jednání vlády oznámil, že Česko vyšle do Maďarska 50 policistů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ Babiš je podvraťácký anti Rus a odporný kapitalistický StBák s vyznamenáním z USA, které mu Trump daroval. Pravděpodobně je to i USraelský vládní špión, který teď u Orbana vyzvídá, jaké vztahy má Orban s Ruskem, když mu Rusové zrovna podepsali smlouvu na 15 let dodávky ropy...Doufejme, že Orban není blbec a toho českého kamaráda Sorose včas kopne do zadku. 🇨🇿🕎👎 101

Zdeněk Krátký Tak určitě s Džamilou Stehlíkovou na věčné časy, a nikdy jinak!... Názory této paní neponechávají myslící bytosti prostor pro optimismus. 😊 10

