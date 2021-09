https://cz.sputniknews.com/20210929/proc-jsou-kureci-prsa-stale-tvrda-a-gumova-tuto-chybu-neopakujte-15985825.html

Proč jsou kuřecí prsa stále tvrdá a gumová? Tuto chybu neopakujte!

Kuřecí prsa jsou považována za jeden z nejzdravějších druhů masa. Mohou je navíc jíst i lidé při hubnutí, protože neobsahují příliš kalorií. Ne vždy se ale... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Některé hospodyňky a mladé kuchařky jsou nešťastně z toho, že se jim často „podaří“ připravit příliš tuhá kuřecí prsa. Pokud ale s kuřecímmasem zacházítesprávným způsobem a zpracováváte ho tak, jak by se mělo, pak by měl být výsledek opačný.Nyní vám tedy přinášíme jedno tajemství, díky kterému se naučíte maso správně připravovat. Zjistěte,kterým chybám je lepší se při přípravě kuřecího masa vyvarovat.Proč je kuřecí maso gumové?Zkušení kuchaři už dobře vědí, že kuřecí prsa se připravují velmi snadno a jednoduše. Vše navíc souvisí s dobou přípravy. Dobře si zapamatujte, že příliš dlouhé vaření nebo pečení kuřecímu masu rozhodně neprospívá. Ztrácí tím totiž svou strukturu. Dlouhou přípravou se masová vlákna ničí, což znemožňuje takové prsa jíst.Pokud tedy maso nechcete zbytečně vysušit, dodržujte přijatý časový rámec. Uvádí se, že k vaření stačí 25 minut, aby se kuřecí prsa stala pomyslnou třešničkou každého salátu.A nezapomeňte, že také při dušení se vyplatí dodržovat tyto časové rámce. Kuchaři v tomto případě doporučují připravovat drůbež za vysokých teplot. Díky tomu budou prsa šťavnatá a jemná.Famózní přílohaPokud přemýšlíte, jakou přílohu k tomuto masu vybrat, věřte, že nikdy nezvolíte špatně. Zkuste ale například brambory. A i zde pro vás máme hned několik rad.Chcete-li dokonale upéct brambory, nejprve je uvařte, tvrdí autorka kuchařských knih Rebecca Wilsonová. Teprve potom budou mít brambory měkkou strukturu. Zdůrazňuje, že nestačí zalít kousky brambor vroucí vodou.Když jsou brambory uvařené, musíte slít vodu a nechat je proschnout. Poté byste měli plátky potřít olejem a dát do předehřáté trouby.Předtím americký kuchař Dan Kluger odhalil tajemství křupavých hranolků, které lze připravit za 20 minut. Klugerův návod na přípravu křupavých slaných a pepřových brambor nepředpokládá vaření nebo ohřívání oleje. Šéfkuchař používá mladé nebo maličké brambory, aby neztrácel čas jejich krájením. V míse ušlehá sníh z bílků a přikryje jím celé brambory. Poté kuchař odstraní přebytečný bílek, brambory ochutí solí, pepřem a dalším kořením a vloží je do trouby předehřáté na 200 stupňů, kde se brambory pečou 20 minut.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

