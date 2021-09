https://cz.sputniknews.com/20210929/ruske-mzv-ocekavame-rychle-propusteni-francettiho-15994218.html

Ruské ministerstvo zahraničí: Očekáváme rychlé propuštění Frančettiho a vyřešení situace s Koněvem

Ruské ministerstvo zahraničí: Očekáváme rychlé propuštění Frančettiho a vyřešení situace s Koněvem

Moskva očekává od českých úřadů rychlé propuštění ruského občana Alexandra Frančettiho a že Praha nedopustí politizaci tohoto případu ve prospěch Ukrajiny... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Situace s Frančettim „nepřidává na pozitivitě rusko-českým vztahům, které i tak kvůli úsilím Prahy prožívají složité období“, uvedl Sputniku ředitel třetího evropského odboru na ministerstvu zahraničí Oleg Ťapkin.Ruský občan s trvalým pobytem v Česku Alexandr Frančetti byl zadržen českou policií 12. září na pražském letišti, a to na základě mezinárodního zatykače vydaného Ukrajinou. Předseda vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandr Bastrykin vydal následně pokyn k prostudování důvodů a právních základů tohoto zadržení.Den po zadržení ukrajinské ministerstvo zahraničí sdělilo, že pracuje na dokončení postupů pro předání zadrženého do Kyjeva „k odpovědnosti za spáchání řady zločinů proti našemu státu“. Frančetti je na Krymu uváděn jako jeden z účastníků událostí Krymského jara, které znamenalo znovusjednocení poloostrova s Ruskem.Městský soud v Praze rozhodl o vzetí Frančettiho do vazby. Rus byl přemístěn do pražské věznice Pankrác. Procedura vydání z České republiky do jiné země může trvat i déle než rok, záleží na práci soudů, řekl v pondělí agentuře RIA Novosti známý český advokát Petr Rudlovčák.Ruské ministerstvo zahraničí po zadržení Frančettiho varovalo, že nevlídné kroky proti ruských občanů povlečou následky.Podmínka pro zlepšení vztahů s RuskemŤapkin dále uvedl, že jednou z hlavních podmínek pro obnovu konstruktivního charakteru vztahů mezi Ruskem a Českem je nalezení shody v otázce pomníku sovětského maršála Ivana Koněva.Diplomat podotkl, že osud pomníku není zcela jasný. Ruská strana podle něj pracovala na různých možnostech rozmístění pomníku, včetně jeho přesunu na pohřebiště vojáků Rudé armády na Olšanských hřbitovech. Zvažovala se i možnost jeho instalace na území ruského velvyslanectví v Praze či jeho převoz do Ruska.Ťapkin dále dodal, že „politici přicházejí a odcházejí, ale dějiny a jejich hrdinové zůstávají“.Připomeňme, že pomník Koněvu byl demontován v dubnu loňského roku na základě rozhodnutí MČ Prahy 6. Iniciátor tohoto kroku, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), uvedl, že pomník bude umístěn v Muzeu paměti 20. století.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil odstranění pomníku za „pobuřující a cynické“. V Kremlu prohlásili, že by Moskva chtěla, aby pomník byl opět vztyčen na české nebo ruské půdě. Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní řízení ve věci veřejného znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska. Český prezident Miloš Zeman označil odstranění pomníku za hloupost, kterou provedli nevýznamní čeští politici.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

