Severní Korea potvrdila domněnky o testování nové hypersonické rakety

Akademie obranných věd Severní Koreje otestovala hypersonickou raketu Hwasong 8, informuje o tom severokorejská státní tisková agentura KCNA. 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Včera Jižní Korea informovala, že KLDR odpálila raketu do Japonského moře.KLDR zdůrazňuje strategickou důležitost startu nové rakety v rozvoji moderního obranného systému země a poznamenává, že během testování se podařilo úspěšně vyzkoušet technické ukazatele nové rakety. Vědci provedli navigační kontrolu rakety, její manévrovatelnost, aerodynamické ukazatele nainstalované bojové hlavice a také první v Severní Koreji představenou „palivovou ampulu“.Hypersonická raketaJiž včera profesor Institutu problémů Dálného východu při Kyungnanské univerzitě v Jižní Koreji Kim Dong Yup uvedl, že by mohlo jít o test klouzající hypersonické rakety.Podle jihokorejského experta existuje pravděpodobnost, že střela byla balistická, nikoliv pouze raketa s plochou dráhou letu. Ale zároveň podle něj Severní Korea mohla testovat novou zbraň.„Pro začátek podle toho, že vzdálenost letu byla krátká a byla to jedna raketa, nikoliv dvě, existuje velká pravděpodobnost, že je to nový druh rakety. Vzhledem k tomu, že start proběhl z vnitřního území země, myslím si, že to může být nový druh rakety na základě silně upravených stávajících balistických raket. Já osobně se domnívám, že to může být hypersonická řízená raketa,“ oznámil Sputniku profesor z jihokorejské univerzity.Zároveň poznamenal, že KLDR již na plénu strany v lednu tohoto roku mluvila o vývoji rakety s hypersonickými řízenými útočnými bloky. Hypersonické klouzající řízené bloky jsou obvykle součástí balistických raket.Včerejší severokorejské odpálení rakety bylo již šesté v roce 2021.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Severokorejci mají také 600 tisíc příslušníků speciálních jednotek, zbraně pod skalnatými kopci a hodně dělostřeleckých postavení schopných zasáhnout Soul. Žádní bosí Habešané. 🐸🐸🐸🐸 2

bob no a preto si na kldr nik netrufne ... lebo tiez nik nevie co ma..a samozrejme nato generali velmi dobre vedia ucinnost ich pvo systemov....ktore penetruju rakety z potrubia vyrobene palestincami.... 1

