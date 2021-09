https://cz.sputniknews.com/20210929/ted-se-zacinam-skutecne-bat-stefec-zjistil-realny-stav-bezpecnostniho-systemu-cr-15991062.html

„Teď se začínám skutečně bát.“ Štefec zjistil reálný stav bezpečnostního systému ČR

„Teď se začínám skutečně bát.“ Štefec zjistil reálný stav bezpečnostního systému ČR

Analytik Jaroslav Štefec se na sítích podělil svým novými poznatky o českém bezpečnostním systému, které získal v rámci práce na studii, identifikující... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-29T09:39+0200

2021-09-29T09:39+0200

2021-09-29T09:39+0200

česko

terorismus

bezpečnostní riziko

jaroslav štefec

česká republika

ministerstvo vnitra

bezpečnost

bezpečnostní informační služba (bis)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/945/02/9450208_0:87:1000:650_1920x0_80_0_0_b28251c5739a248a88059ab7254baf28.jpg

To, jak úředníci pojednávají o bezpečnostních rizikách, neslibuje podle Štefce příliš růžové vyhlídky do budoucna, neboť vypracované dokumentu jsou prý neaktuální, nekonkrétní a obsahují řadu „ideologických hloupostí“.Štefec se například domnívá, že v ČR radikálně roste riziko teroristických útoků, ovšem ministerstvo vnitra nereaguje na to adekvátně výši konkrétního rizika útoku na českém území.Co se například píše v materiálu Bezpečnostní hrozby, v části „Terorismus“?Jak podotýká Štefec, jedná se tu o stěžejní dokument, o který se opírá ochrana ČR před teroristickými útoky. Analytika vzhledem k „naprosto šokoval“ fakt, že tento dokument pochází z roku 2013 a je tedy nejméně 8 let starý.„Nereaguje proto logicky ani na migrační vlny, ani na radikalizaci muslimské populace západoevropských zemí, ani na neslavný konec afghánského dobrodružství USA a jeho ocásku NATO,“ vysvětlil.Štefce jako člověka, jenž se dlouhá léta zabývá bezpečnostními riziky na úrovni státu, ponechal v rozpacích i samotný obsah materiálu: „Co si například myslet o úrovni „připravenosti ČR“, popsané slovy ... „je ovšem třeba případná rizika nepodceňovat a odpovídajícím způsobem se na ně připravovat.“.“„Konstatování, že ... „Veškerá protiteroristická opatření, ... jsou koncipována s respektem k ochraně základních lidských práv a svobod“ jsou už jen takovou třešničkou na dortu. Jaká lidská práva může mít terorista, jehož výbušné zařízení zabije deset, dvacet nebo padesát lidí?! Stejná, jako ti mrtví? Tohle mě skutečně dostalo. Ať žije politická korektnost!“ píše rozhněvaně Štefec.Analytik rovněž upozorňuje na slovy o „odpovídající úrovni připravenosti ČR na teroristické útoky na našem území“.„Máme utíkat? Schovat se? Kam? Kdo umí poskytnout první pomoc raněným, kteří by bez ní zemřeli, nebo ji dokonce organizovat do příjezdu sanitek (kterých bude určitě nedostatek). Tohle neumí ani řadoví policisté, nebo „měšťáci“ (při skutečné úctě k jejich nelehké práci). Čili suma sumárum – připraveni nejsme! A to ani v nejmenším,“ je přesvědčen Štefec.Co analytika ale dostalo nejvíce, byl popis činnosti Odboru bezpečnostní politiky MV, který odpovídá za realizaci výše zmíněného materiálu. „Ten se (vedle toho) údajně „ ... věnuje celému spektru dalších aktivit, které s problematikou boje proti terorismu souvisí (příprava podkladů a účast na pracovních skupinách Evropské unie zabývajících se problematikou boje proti terorismu, reakce na dotazníky mezinárodních organizací, účast na domácích a zahraničních konferencích, reakce na dotazy novinářů, publikační činnost atd.),“ uvedl Štefec.Tenhle popis je podle něj zajímavým svědectvím o tom, kam vlastně jdou peníze z daní, které platí čeští občané.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210926/hamacek-nebylo-lehke-vyhostit-tolik-rusu-ale-nasli-jsme-odvahu-15966373.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

terorismus, bezpečnostní riziko, jaroslav štefec, česká republika, ministerstvo vnitra, bezpečnost, bezpečnostní informační služba (bis)