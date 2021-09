https://cz.sputniknews.com/20210929/temelin-jako-bonus-havlicek-prozradil-ze-vitez-tendru-na-dukovany-muze-stavet-i-druhou-elektrarnu-16003134.html

Temelín jako bonus. Havlíček prozradil, že vítěz tendru na Dukovany může stavět i druhou elektrárnu

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve svém rozhovoru pro česká média poznamenal, že v nadcházejících letech může být zahájeno řešení otázky dostavby... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Před pár dny český prezident Miloš Zeman podepsal zákon, který stanoví, že pro výstavbu dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany bude možné využít pouze technologie od dodavatelů států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Tato podmínka v podstatě vylučuje účast Ruska a Číny v budoucím tendru, jelikož právě tyto státy na výše uvedenou dohodu nepřistoupily.Tendr na výstavbu dvou bloků elektrárny Dukovany má být zahájen do konce letošního roku, a to poté, co zbývající uchazeči, mezi nimiž jsou americký Westinghouse, francouzská EDF a jihokorejská KHNP, odevzdají vyplněný bezpečnostní dotazník. Termín odevzdání dotazníku, který ČEZ předala uvedeným firmám, je 30. listopadu. Uchazečům o dostavbu Dukovan bude také odeslána zadávací dokumentace. Jak dnes sdělil místopředseda české vlády Karel Havlíček, do zadávací dokumentace byla zařazena zmínka i o možnosti dostavby jaderné elektrárny Temelín.Náměstek ministra průmyslu a dopravy Tomáš Ehler ve svém komentáři pro česká média zdůraznil, že provázání dostavby Dukovan s Temelínem neznamená přednostní právo či povinnost se zúčastnit tohoto projektu. Dotyčný přitom nevyloučil, že by vítěz tendru na Dukovany mohl v budoucnu získat možnost stavět nové bloky v Temelíně, aniž by se musel zúčastnit dalšího tendru.Reakce Pekingu na rozhodnutí PrahyČínská vláda doufá, že české úřady přezkoumají své rozhodnutí vyloučit Čínu a Rusko z projektu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. Podle mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing by se Česko mělo řídit zásadami tržní konkurence.Mluvčí čínské diplomacie odpovídala na dotaz ruských novinářů ohledně podpisu prezidenta ČR Miloše Zemana zákona, který vylučuje účast korporací z Ruska a Číny na dukovanském projektu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Obávám se že o dostavbě Dukovan se bude ve vládě jednat ještě v roce 2060. 1

