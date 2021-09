https://cz.sputniknews.com/20210929/tri-dny-stavky-cast-postaku-bude-na-protest-pracovat-pomaleji-15994488.html

Tři dny stávky. Část pošťáků bude na protest pracovat pomaleji

Tři dny stávky. Část pošťáků bude na protest pracovat pomaleji

Dneškem začíná stávka pošťáků za zlepšení pracovních podmínek, kterou vyhlásila část pracovních odborů. Potrvá tři dny a má se do ní zapojit asi devět tisíc... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí ČTK, stávka proběhne, protože jednání o zřízení odborné pracovní skupiny s generálním ředitelem Romanem Knapem zatím ztroskotala. Protest je organizován menšími odborovými organizacemi SOS-21 a NOS ČP. Většina z dalších osmi odborových centrál se do stávky nezapojí.Mezitím vedení pošty neočekává, že by se ke stávce někdo ze zaměstnanců připojil. Služby mají být poskytovány standardně a provoz by neměl být narušen.Generální ředitel Knap po jednání s odboráři na začátku září slíbil, že vznikne pracovní skupina, která by řešila přetěžování zaměstnanců a nevyhovující pracovní podmínky na poštách. Podle odborů je však vytvořená pracovní skupina nefunkční a nechce konstruktivně řešit problémy zaměstnanců.V polovině září také vedení České pošty vydalo prohlášení, ve kterém se uvádí, že podnik beze zbytku respektuje zákoník práce a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a zaměstnanci nejsou v žádném případě přetěžováni. Následně odboráři založili vlastní pracovní skupinu.Česká pošta má 27 tisíc zaměstnanců, aktuálně provozuje 3 200 poboček. Pošťácké odbory naposledy stávkovaly před pěti lety, kdy požadovaly vyšší mzdy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ Když si režim tiská peníze a zvyšuje inflaci a kapitalisti si zvyšují ceny, nebo zmenšují kelímky, tak je i principielně nutné, aby i otroci buď snížili pracovní výkon, nebo vyžadovali zvýšení výplaty. Proto je v kapitalismu dobré mít spolehlivé odbory, kteří si to hlídají a provádí stávky, když kapitalisti nechtějí přidat a otroci z výše uvedených důvodů chudnou! Velmi doporučuji u tvrdohlavých zaměstnavatelů se chytře nechat vyhodit a najít si něco jiného u zaměstnavatele, který má v internetu dobré posudky zaměstnanců.. Úplně nejlepší je ale volit komunisty a "zavádět komunismus a diktaturu rolníků a dělníků", tak jak to minulá generace krvavě vybojovala a socialismus byl nějakou dobu nejlepší společenský systém v českých dějinách.. Dost mě mrzí, že KSČM neprovozuje nějaké veřejné posudkové databáze o kapitalistických firmách, kde pracující členové KSČM by tam mohli uvádět jejich zkušenosti se zaměstnavatelem.. 🇨🇿🍒👍👍👍👍 80

Alex Bruno Prý část pošťáků bude na protest pracovat pomaleji... .....To snad ani nejde . 3

4

