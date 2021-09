https://cz.sputniknews.com/20210929/v-pace-jsou-zdeseni-zpravami-o-zamerech-cia-zabit-assange-15996283.html

V PACE jsou „zděšeni“ zprávami o záměrech CIA zabít Assange

Generální zpravodaj Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) o ochraně oznamovatelů, nizozemský poslanec Pieter Omtzigt, se vyjádřil k publikacím o tom, že... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

O tom, že američtí představitelé a vedení CIA diskutovali o možnosti atentátu na Assangeho v roce 2017, kdy se skrýval na ekvádorské ambasádě v Londýně, již dříve informovala média. Plánovali unést novináře z velvyslanectví nebo ho chytit, pokud se pokusí tajně uprchnout.„Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, jsem zděšen... Únos nebo zabití civilisty, který zveřejnil uniklé dokumenty, by bylo do očí bijícím porušením základních zásad lidských práv Rady Evropy - a doufejme, že je v nejmocnější demokracii světa nemyslitelné,“ uvedl Omtzigt ve svém prohlášení uveřejněném na webových stránkách PACE.Referující poukázal na usnesení Shromáždění 2020, vyzývající k zákazu vydání Assangeho do USA, a vyzval k jeho okamžitému propuštění na svobodu.Assange, který byl ve Švédsku v roce 2010 obviněn ze sexuálního obtěžování a znásilnění, se od června 2012 skrýval na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Ráno 11. dubna 2019 byl zadržen na žádost Spojených států. Od té doby byl novinář držen ve vězení Belmarsh s nejpřísnější ostrahou. Soudní řízení o vydání bylo zahájeno 2. května 2019. Krátce poté americké úřady oznámily, že proti Assangeovi jsou vznesena další obvinění ze 17 případů porušení zákona o špionáži a zveřejnění tajných informací. V případě vydání mu hrozí až 175 let vězení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

fakacpindos Pindosi si s nějakými sobě prospěšnými prasárnami největšího kalibru vůbec nelámou hlavy. A zde jsou na chatu provokatéři a pokřivenci, kteří je budou ještě oslavovat. :o) 3

Karel Adam Proč to "zděšení" když je to národní tradice, nebo snad folklor ? I Saša Lukašenko uniknul smrti o vlásek, ale když se to provalilo ,u nás se o tom mlčelo. 3

