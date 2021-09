https://cz.sputniknews.com/20210929/v-piratostanu-je-neklid-koalice-vini-kandidata-na-ministra-zdravotnictvi-ze-ji-skodi-pred-volbami-16000912.html

V Pirátostánu je neklid. Koalice viní kandidáta na ministra zdravotnictví, že ji škodí před volbami

V Pirátostánu je neklid. Koalice viní kandidáta na ministra zdravotnictví, že ji škodí před volbami

Pirátský kandidát na ministra zdravotnictví Ondřej Dostál minulý týden neochotně přiznal, že není očkovaný proti covidu-19. Stále se ovšem domnívá, že jde o... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-29T17:31+0200

2021-09-29T17:31+0200

2021-09-29T17:31+0200

česko

česká republika

stan

ministr zdravotnictví

parlamentní volby

kandidáti

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/14529422_0:0:1380:776_1920x0_80_0_0_930d0a8afad726e277d37946af155585.jpg

Hlavní kandidát na post ministra zdravotnictví Ondřej Dostál za koalici Pirátů a STAN dříve dával najevo, že má k vakcíně rezervovaný postoj a nechtěl o tom mluvit s novináři. Na Twitteru však minulý týden zveřejnil anketu, zda má vůbec médiím sdělit, jestli je očkovaný. Většina hlasů byla jednoznačně pro to, aby Dostál tuto informaci sdělil. Ukázalo se tedy že politik na očkování nebyl, neboť má protilátky.Piráti si nyní myslí, že celá situace jejich straně před volbami do Sněmovny škodí, a Ondřej Dostál se úplně diskvalifikoval. Neměl by proto být kandidátem na šéfa resortu zdravotnictví.„Dostávám hodně negativní zpětné vazby ve stylu 'vážně Piráti nominují takového...' až po explicitní 'PirSTAN nebudu volit, protože Dostál',“ dodal.„To, že kandidát na ministra zdravotnictví není očkován, mi dost vadí. Ale ještě mnohem více mi vadí arogance, s níž Ondřej Dostál tvrdí, že to je jeho osobní věc a nikdo nemá právo se pídit po tom, zde je, či není očkován,“ napsal na fórum bývalý kandidát Pirátů do Senátu Petr Daubner.„Ministrem zcela jistě nebude. Více mi ale vadí, že svým výrokem škodí Pirátům. Jeho sebereflexe je zcela nulová. Takhle prostě nemůže mluvit kandidát na ministra zdravotnictví. Ledaže by kandidoval za Volného nebo Okamuru,“ dodal.Podle zakládajícího člena strany Dalibora Záhory je veřejné vystupování Dostála „jednoznačně fail“, a vedení koalice s tím musí něco udělat.Předseda STAN Vít Rakušan v komentáři pro Deník N přiznal, že Dostálovo vyjadřování Pirátům a Starostům opravdu neprospívá.„My o tom samozřejmě vedeme diskusi. Já za sebe říkám, že jsem z jeho výroků šťastný nebyl,“ řekl Deníku N předseda Starostů Vít Rakušan.Našli se však i ti, kteří se Dostála na fóru zastali.„Piráti jsou strana, která vznikla hlavně na obranu základních práv občanů a na to bychom neměli nikdy zapomínat,“ napsal kandidát do Sněmovny Jakub Michálek.„Mně se líbí, hájí soukromí a svobody lidí, a ty jsou důležitější než nějaké vax či antivax či jak to kdo nazývá,“ napsal Pirát Jiří Kadeřávek.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210928/kazi-vodu-piji-vino-pirati-nelegalne-obsazuji-reklamni-plochy-vedle-babise-15992755.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, stan, ministr zdravotnictví, parlamentní volby, kandidáti, piráti