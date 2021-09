https://cz.sputniknews.com/20210929/volby-v-nemecku-prednaznacily-nasi-budoucnost-klaus-promluvil-o-zasadnim-sesunu-ktery-ceka-cesko-16004220.html

Volby v Německu přednaznačily naši budoucnost. Klaus promluvil o zásadním sesunu, který čeká Česko

Volby v Německu přednaznačily naši budoucnost. Klaus promluvil o zásadním sesunu, který čeká Česko

Bývalý prezident ČR Václav Klaus se ve svém komentáři pro portál Novinky.cz zaměřil na zhodnocení výsledku německých voleb a nastínil, jaké by mohlo být jejich... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-29T23:26+0200

2021-09-29T23:26+0200

2021-09-29T23:26+0200

česko

německo

václav klaus

volby

česká republika

názor

srovnání

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/13340161_0:133:1440:943_1920x0_80_0_0_a3a24b3794058ceda42db710af97b501.jpg

Hned v úvodu se politik věnuje tomu, jak volby dopadly a co k takovému výsledku vedlo. Je přesvědčen o tom, že SPD k vítězství stačilo zřejmě mít v čele seriózně vypadajícího politika nedělajícího triviální chyby, i když v podstatě ve volbách žádné velké originální téma neměla a nic nového a zajímavého tedy nepřináší.Následně dotyčný polemizuje o tom, že současný výsledek CDU je důsledkem velmi problematického dědictví Angely Merkelové a totální ideové prázdnoty strany, která v éře Merkelové udělala obrovský krok doleva. Následně se věnuje tématu interpretace pravicovosti a levicovosti v Německu.Pokud jde však o samotné volby, dle Klause je nutné je hodnotitv určitém kontextu. Myslí si však, že se těmito volbami nic zásadního nestalo.Exprezident také dodal, že podle jeho mínění bude stejný sesun podle všech náznaků pokračovat i u nás.Ve svém textu tak uvádí, že právě v tom německé volby naši budoucnost přednaznačily.Klaus o volbách v ČRNa začátku září bývalý prezident prezentoval novou publikaci Institut Václava Klause, kde říká, že volby v říjnu roku 2021 se budou týkat pouze zástupných témat a důležitým otázkám se vyhnou.Bývalý prezident poukázal na témata, která on a jeho Institut považují za skutečně podstatná. Podle jeho slov není podstatné, kdo bude kde na které židli v parlamentu sedět. „My tu podstatnost vidíme v tom, že se nacházíme na významné dějinné křižovatce. Trochu viníme naše současné politické strany, že toto podstatné buď nevidí, nebo že se tomu záměrně vyhýbají,“ prohlásil. Voliči by prý od svých politických stran měli vyžadovat, aby se věnovaly důležitým otázkám.Volby v NěmeckuVítězem voleb se stala Sociálnědemokratická strana v čele s Olafem Scholzem, který se tak stává hlavním kandidátem na post federálního kancléře. Na druhém místě se ocitla koalice CDU/CSU, která však zaznamenala nejhorší výsledek ve své historii.Nehledě na to, že koalice Křesťanskodemokratické unie (CDU) a Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) skončila těsně za vítězem (24,1 % oproti 25,7 % u SPD), jedná se o nejhorší výsledek CDU/CSU ve federálních volbách po celou dobu existence koalice, kterou v letošních volbách vedl Armin Laschet.Opačnou náladu po sčítání všech hlasů měli příznivci Zelených, jejichž strana dosáhla historického maxima, a sice 14,8 % hlasů. Čtvrtí skončili liberální svobodní demokraté (FDP) s 11,5 procenty. Alternativa pro Německo (AfD), která je proti migraci, ze třetího místa klesla na páté s 10,3 procenty.Německá ústřední volební komise již zveřejnila složení nového Spolkového sněmu. Počet poslanců bude nově 735 a bude v něm šest stran.

německo

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, václav klaus, volby, česká republika, názor, srovnání