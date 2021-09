RF by už měla dát svoji humanitu stranou a odpovídat ve všech sférách provokací stejnou měrou, ono to funguje, jen se nebát.

Ten reklamou zamořený YouTube, kde si spousta blbečků zveřejňuje jejich kraviny je načasovaný, aby to nějaká chytřejší konkurence začala dělat mnohem lépe,.. Bez buzerování a vynucování registrace a s inteligentní hygienou, která filtruje rozmnožené primitivní blbečky a má vysokou civilizační úroveň.. 🇺🇸🇪🇺🇮🇱👎👎🕎🤮🚾🚾

Roskomnadzor považuje kroky společnosti Google za porušení klíčových zásad volného šíření informací a neomezeného přístupu k nim a za cenzuru vůči ruským médiím.„Správa YouTube se pod formálními záminkami pravidelně uchyluje k cenzuře obsahu zveřejněného na ruských mediálních účtech. Dříve videoportál opakovaně prováděl omezení oficiálních účtů a materiálů ruské verze Russia Today,“ dodali ve federálním úřadu.Připomněli, že u takovýchto akcí může být internetový zdroj považován za účastníka porušování základních lidských práv a svobod a zařazen do příslušného seznamu. Poté zdroj obdrží upozornění a v případě nesplnění požadavku je provedeno úplné nebo částečné zablokování.Pokud Google požadavek na odblokování RT kanálů na YouTube bude ignorovat, hrozí mu pokuta jeden milion rublů, a pokud znovu odmítne, až tři miliony.Šéfredaktorka MIA Rossiya Segodnya a RT Margarita Simoňjanová oznámila, že YouTube odstranil dva německé kanály RT bez možnosti obnovy. Google uvedl, že kanály byly zavřeny kvůli „porušení podmínek používání služby“. Simoňjanová upozornila na skutečnost, že tato pravidla YouTube „oni sami nikde nestanovili“, a označila akce videoportálu za skutečné vyhlášení mediální války Rusku ze strany Německa.

YouTube bude v Rusku zablokován? Ostranění kanálů RT vyvolalo mediální válku

Roskomnadzor (Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií) požaduje, aby Google co nejdříve odstranil všechna omezení z kanálů YouTube RT DE a Der Fehlende Part a vysvětlil důvody jejich zavedení. Uvádí se to v dopise, který úřad zaslal vedení IT gigantu.