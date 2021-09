https://cz.sputniknews.com/20210930/babis-o-kroku-cnb-zvyseni-sazeb-poskodi-ekonomiku-dotkne-se-to-vsech-16017350.html

Babiš o kroku ČNB: Zvýšení sazeb poškodí ekonomiku. Dotkne se to všech

Rada ČNB se dnes rozhodla pro změnu základní úrokové sazby, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů. Ta tak vzrostla o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta. Stalo se tak prý kvůli rostoucí inflaci.V souvislosti s tím premiér připomněl rozhodnutí ČNB z února 2020. Tehdy totiž bankovní rada zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta.K tomu ještě premiér dodal, že tento krok v hodnocení vývoje národního hospodářství rada v březnu 2020 dvakrát korigovala. Sazby tehdy snížila postupně na jedno procento.Dal tedy jasně najevo, že se mu rozhodnutí nelíbí a vnímá jej negativně. Záhy vysvětlil, že to dle něj poškodí naši ekonomiku a stejně tak se to dotkne situace všech domácností, které čerpají úvěry, a zhorší to i finanční situaci všech firem.Schillerová: Nevidím řešení v navyšování sazebTento vývoj se nelíbí ani ministryni financí Aleně Schillerové. I ona poskytla svůj názor na věc.Prohlásila také, že dnešní rozhodnutí ČNB přehodilo výhybku hospodářské politiky ČR na kolej typickou pro rozvojové země.Konstatovala také, že skutečné inflační tlaky mají globální charakter a restriktivní kroky ČNB na ně tudíž nemají žádný vliv.Kdo je pro?Ke kroku ČNB se však velmi pozitivně staví opozice, která toto rozhodnutí hájí. Například šéf lidovců Marian Jurečka prohlásil, že ČNB nere jako nezávislou instituci a jako politik nemá ambici mluvit do rozhodnutí ČNB. „Na rozdíl od premiéra a ministryně financí, kteří evidentně nehájí zájmy občanů, ale Agrofertu. Rozhodnutí ČNB beru a respektuji,“ poznamenal.A obdobně se vyslovil také předseda odborů Jiří Středula: „Přes všemožné vládní tlaky se bankovní rada ČNB zachovala zodpovědně! Cíl tohoto riskantního kroku je jasný: zpomalit inflaci a ochránit úspory občanů. Díky za to.“Na Středulova slova pak záhy reagoval v komentářích i politik Miroslav Kalousek. „Oceňuji Váš postoj, pane předsedo. Nenapadlo mě, že starý rozpočtový jestřáb (já) se někdy stoprocentně shodne se starým odborářem (Vy). P.S.: Přívlastkem „starý“ jsou míněny zkušenosti, nikoliv věk,“ vzkázal mu bývalý předseda TOP 09.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL ČNB by se měla vyjádřit jaký dopad to bude na sociálně slabé a obyčejné lidi v ČR. To, že to schvaluje středula je šokující a neuvěřitelné - je to předseda žluťáckých odboru co na pracující lidi a zaměstnance kašle zvysoka a to, že s ním souhlasí Kalousek největší zloděj a podvodník v ČR tu jeho asociálnost jen potvrzuje. 2

Kraken007 Jak se nám ten Kaloň nakakuje do všeho! I do toho čemu nikdy nerozuměl. Ekonomice. 1

