Babiš toho má plné zuby, může skončit. Hamáček uvedl, kdo by mohl vystřídat Babiše v křesle premiéra

2021-09-30T17:36+0200

2021-09-30T17:36+0200

2021-09-30T17:36+0200

česko

jan hamáček

andrej babiš

ano

čssd

parlamentní volby

karel havlíček

Parlamentní volby se blíží a jednou z otázek zůstává, zda se sociální demokraté dostanou do Poslanecké sněmovny či poprvé v moderní české historii dojde k situaci, kdy ČSSD nebude zastoupena v dolní komoře parlamentu. Šéf ČSSD Jan Hamáček si je ale jistý, že jeho strana má dobré šance překročit pětiprocentní hranici. V pořadu Ptám se já český politik také uvedl strany, s nimiž si neumí představit povolební spolupráci či sestavení vládní koalice.Podle Hamáčka by se mu nechtělo přímo spolupracovat s hnutím Trikolóra, SPD a Volným blokem. Nelichotivá slova z úst Jana Hamáčka zazněla i na Přísahu Roberta Šlachty. Hamáček se totiž domnívá, že hlavní motivací jeho politické činnosti je snaha pomstít se za svůj neúspěch v boji za post policejního prezidenta. Co se týče možné spolupráce s ostatními politickými subjekty, podle Hamáčka je třeba počkat na výsledky voleb, nevyloučil přitom ani vyjednávání s hnutí ANO. Hamáček je dále přesvědčen, že po volbách mohu přijít určité změny na politické scéně.Na dotaz novinářky o tom, zda by mu při možném vyjednávání po volbách nevadilo trestní stíhání Babiše a možný trest zájmů českého premiéra, Hamáček reagoval předpokladem, že kandidátem na premiérské křeslo za hnutí ANO může být jiný politik, konkrétně Karel Havlíček.Volby jako referendum o zvýšení daníPodle názoru lídra ČSSD Jana Hamáčka budou říjnové parlamentní volby referendem o zvyšování daní. Uvedl to v Brně během zahájení horké fáze předvolební kampaně na konci minulého týdne.Podle jeho slov to byla právě sociální demokracie, která přinutila „pravicové hnutí ANO“ klást důraz na sociální levicovou politiku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

