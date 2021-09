https://cz.sputniknews.com/20210930/byznys-partnerka-plackove-jasmina-alagic-se-postavila-za-kamaradku-a-na-siti-vyvolala-malou-valku-16009385.html

Byznys partnerka Plačkové, Jasmina Alagič, se postavila za kamarádku a na síti vyvolala malou válku

Plačková a Alagič spolu pracovaly na kolagenu, který se těší velké oblibě. Když však vyšlo najevo, do čeho by Zuzana mohla být zapletená, začaly se množit dotazy, co na to říká její obchodní partnerka a zda do toho také není nějak zavlečena.Alagič se několik dnů nevyjadřovala, nakonec se ale rozhodla, že promluví. Na svém Instagramu tak nasdílela video, které hovoří za vše.Vzápětí dodala, že pokud má být upřímná, pak přiznává, že ji tato informace stejně šokovala jako asi každého. Spolupráci s instagramovou královnou však zatím ukončovat nehodlá.Mezi nejčastějšími otázkami fanoušků samozřejmě nechyběla ani ta, jak se Jasmina bude cítit, pokud Zuzanu opravdu odsoudí.Poznamenala také, že pokud by dotyčná opravdu odsouzena byla, tak si ji bude pamatovat tak, jak ji ovlivnila, jak se jí její osobnost dotkla.Nejvíc ji však na celé věci mrzí to, jaký postoj zaujali mnozí lidé.Reakce na sociální sítiPokud jde o to, jak reagovali lidé na její slova, zmiňme, že se našli lidé, kteří s ní souhlasili, stejně jako ti, kteří měli jiný názor na věc. Řeč přišla například i na to, proč má mnoho lidí takovou radost z toho,co se Plačkové nyní děje.A podobný názor měli i další. „K poslednímu vyjádření, že se na tom přiživují lidé, co jen hejtují, tak je to pochopitelné. Ona se prezentovala arogantně a povýšeně už roky. Velmi kontroverzní, takže samozřejmě, že takováto událost automaticky způsobí velké emoce ve společnosti… Každopádně, ať to dopadne jakkoli, tímto si pohřbila kariéru,“ jsou přesvědčeni někteří.Mnoho fanoušků si pak stálo za tím, že by měl přijít trest, pokud se Plačková opravdu provinila.A další komentář zněl: „Já ji nepřeji nic zlého, ale pokud byl spáchán takový zločin, z jakého je obviněna, tak prostě ať padne trest jako u každého jiného neznámého člověka. Prostě tak to je.“Spousta lidí ale dokázala ocenit, že si Alagič zachovala jistou neutralitu a mluvila rozumně.Další souhlasili s tím, že není třeba dělat předčasné závěry: „Pěkně řečeno, Jasmino. Mám ten stejný názor jako vy. Jsem z Čadce a nechtějte vědět, co se tady děje. Všichni moudří… Je třeba počkat, co bude.“Objevilo se ale i spousta uživatelů, kteří Zuzaně vyjadřovali podporu a psali, že nevěří, že by byla vůbec něčeho takového součástí. Pár jedinců to dokonce považovalo za hru.Zadržení Plačkové a StrauszeKrálovnu slovenského Instagramu Zuzanu Plačkovou a jejího manžela Reného Strausze před pár dny zadržela policie. Oba byli následně obviněni z drogové trestné činnosti a členství ve zločinecké skupině. Včera prokurátor podal návrh na vazební stíhání podnikatelky, jejího manžela a několika dalších osob.Plačková a dalších čtrnáct lidí byli nakonec obviněni. Média totiž uvádí, že se v domě Plačkové a Strausze našlo šest mobilních telefonů, notebook a občanský průkaz na jméno Mário Herák. TV Markíza navíc tvrdí, že tuto instagramovou královnu měla odposlouchávat tamní policie. Plačková si spolu se svým manželem ale stojí zatím, že drogy neberou a ani je neprodávají.Nyní obviněným hrozí vysoké tresty. Už se dokonce objevily spekulace o tom, že by Plačkovou mohlo čekat i doživotí. O konečném verdiktu vzetí do vazby by měl rozhodovat Speciální trestní soud v Pezinku.Zuzana PlačkováZuzana Plačková, jedna z hvězd kontroverzní soutěže Hotel Paradise, se proslavila zejména svými obrovskými silikonovými implantáty a dalšími vylepšeními. Je modelka a playmate a pochází z Čadce na Slovensku. V současné době je blogerkou, podnikatelkou a živí ji i její účet na Instagramu, kde ji sleduje přes 750tisíc lidí. Je označovaná také jako „slovenská Paris Hilton“.Dne 20. června 2021 oslavila tato slovenská kráska své 30. narozeniny. Žije luxusní život, který na sociální síti obdivují její příznivci. S těmi se dělí o své nákupy, zážitky z dovolené a svého soukromí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

