https://cz.sputniknews.com/20210930/cernosice-babisovi-ulozily-pokutu-250-tisic-jde-o-prestupek-proti-zakonu-o-stretu-zajmu-16005555.html

Černošice Babišovi uložily pokutu 250 tisíc. Jde o přestupek proti zákonu o střetu zájmů

Černošice Babišovi uložily pokutu 250 tisíc. Jde o přestupek proti zákonu o střetu zájmů

Deník Právo přichází s informací, že černošický městský úřad premiérovi Andreji Babišovi uložil pokutu ve výši 250 tisíc korun za přestupek proti zákonu o... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-30T08:19+0200

2021-09-30T08:19+0200

2021-09-30T08:19+0200

česko

andrej babiš

černošice

střet zájmů

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/840/97/8409722_54:0:746:389_1920x0_80_0_0_c914c072c968fa28303a99dccb0889a7.jpg

Babišův právník Václav Knotek pro deník také uvedl, že proti rozhodnutí se odvolá k nadřízenému středočeskému krajskému soudu. Černošický úřad rozhodnutí v rámci daného řízení odeslal 22. září.Premiér Andrej Babiš žije v Průhonicích nedaleko od Prahy, černošický úřad je úřadem s rozšířenou působností právě také pro Průhonice. Úřad s Babišem vede řízení o přestupku kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra.Andrej Babiš odmítá tvrzení, že by porušoval zákon. Podle něj vložením Agrofertu do svěřenských fondů ztratil vliv na holding.Před dvěma lety černošický úřad v obdobném řízení dal Andreji Babišovi pokutu ve výši 200 tisíc korun, následně však český premiér proti tomuto rozhodnutí podal odvolání a Krajský úřad Středočeského kraje celé řízení zastavil s odůvodněním, že střet zájmů Babiše prokázán nebyl.Nicméně v lednu letošního roku česká pobočka organizace Transparency International podala na černošický úřad oznámení o skutečnostech, které mohly svědčit o spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů ze strany Andreje Babiše. V souvislosti s tím Městský úřad Černošice zahájil nové řízení. Dnes černošický úřad oznámil, že odeslal zmocněnci Andreje Babiše své rozhodnutí v rámci daného řízení. Obsah dokumentu však nebyl zveřejněn.Babiš žaluje ČernošicePremiér Andrej Babiš květnu podal žalobu na městský úřad středočeských Černošic.Důvodem Babišovy žaloby je řízení o přestupku proti zákonu o střetu zájmů, které s ním vede černošická radnice kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Premiér žalobu na ochranu před nezákonným zásahem podal v polovině května a požaduje zastavení přestupkového řízení.Kauza Babiš x ČernošiceKauza se táhne již od srpna 2019, kdy úředníci dali Babišovi, který má trvalé bydliště v Průhonicích spadajících pod MČ Černošice, udělili pokutu 200 tisíc korun. Podle nich, ačkoli Babiš vložil holding Agrofert do svěřenského fondu, nadále ovládá společnosti Londa, Stanice O a Mafra.Úředníci vycházeli z toho, že premiér může ovlivňovat lidi ve svěřenském fondu a přes ně i chod společnosti Agrofert. Městský úřad přitom upozornil, že jedním z členů fondu je i premiérova manželka Monika Babišová.Premiér nato podal odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který mu vyhověl a řízení zastavil. Podle Krajského úřadu se nepodařilo prokázat, že by Babiš ve vztahu k uvedeným médiím ve střetu zájmů byl. Dále konstatoval, že černošičtí úředníci v kauze o střetu zájmů překročili hranici zákonného správního uvažování.To, že se Babiš nachází ve střetu zájmů, tvrdí kromě černošického úřadu i Evropská komise, která na jaře zpracovala auditní zprávu. Podle jejích autorů je zásadní, že Babiš jmenoval všechny vedoucí fondu a může je i odvolat. Stejně jako Městský úřad dospěli autoři auditní zprávy k závěru, že přes tyto vedoucí tak může ovládat firmy, které vložil do fondů.Nicméně Babiš trvá na tom, že dodržuje všechna zákonná opatření a ve střetu zájmů není.Kauzou střetu zájmů se bude nově zabývat Úřad evropského veřejného žalobce. Ten spolu s případem střetu zájmů Andreje Babiše z České republiky zatím převzal 12 trestních kauz spojených s hospodářskou kriminalitou, které mají negativní dopad na evropský rozpočet.

https://cz.sputniknews.com/20210922/cernosicky-urad-vydal-rozhodnuti-v-kauze-stretu-zajmu-andreje-babise-poslal-ho-zmocnenci-premiera-15925679.html

https://cz.sputniknews.com/20210726/babis-podal-zalobu-na-cernosice-kvuli-rizeni-ke-stretu-zajmu-15265737.html

https://cz.sputniknews.com/20210524/brusel-porusuje-nase-prava-agrofert-podal-zalobu-na-evropskou-komisi-14594539.html

Zdeněk Černý Ať jdou celý Černošice do p.dele. 3

skylla a co řeporyje? řeporyje neudělily nic? 2

4

černošice

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, černošice, střet zájmů