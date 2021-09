https://cz.sputniknews.com/20210930/ceska-ochrnula-v-obliceji-po-ockovani-na-odskodneni-ale-nema-narok-pry-se-s-tim-da-zit-16018459.html

Češka ochrnula v obličeji po očkování. Na odškodnění ale nemá nárok, prý se s tím dá žít

I přes to, že je již rok a půl v platnosti zákon, na jehož základě mohou lidé žádat o odškodné za újmu způsobenou očkováním, zatím nikdo ze žadatelů neuspěl... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Žena o komplikacích promluvila pro v reportáži pro CNN, kde prozradila, jak se vše odehrálo.Ta situaci ale i přes veškeré náznaky nevěnovala velkou pozornost. Domnívala se totiž, že se jedná o běžné nežádoucí účinky po očkování. Její stav se ale velmi rychle zhoršoval a přidala se silná bolest půlky hlavy, která nešla ničím utlumit.S těmito problémy tak raději zamířila ke své praktické lékařce, která ji odkázala na neurologii. Tam následovalo kolečko vyšetření, a to i těch bolestivých, jako je lumbální punkce. Vše však bylo negativní.S tím souhlasil také resort zdravotnictví: „Pro vakcínu Comirnaty se v případě obrny lícního nervu jedná o očekávaný nežádoucí účinek.“Ministerstvo zdravotnictví se takk věci vyjádřilo v tom smyslu, že ačkoli ho situace mrzí, na odškodnění dotyčná nemá nárok. Nepomohlo ani to, že paní Olga při snaze získat odškodné doložila všechny lékařské zprávy.Úředníky tak nepřesvědčilo ani to, že paní Olze otéká půlka obličeje, šišlá a možná budu muset jít na operaci s okem, které nemůže úplně dovřít. S tím vším se ale dá dle ministerstva žít.Na případ se zaměřila advokátka Zuzana Candiglioty, podle které ministerstvu nahrává do karet formulace „zvlášť závažné ublížení na zdraví“.Silná alergická reakcePaní Olga však není jediná, která si zažila a zažívá těžké chvilky po očkování. Paní Zuzana totiž za pět minut po podání druhé dávky dostala anafylaktický šok. Ten se během její hospitalizace dostavil ještě několikrát. Dotyčná šla přitom na očkování proto, že měla lehké astma a srdeční arytmii, a tak by pro ni nemoc mohla být fatální.I ona žádá odškodnění. Po druhé dávce očkování se totiž její stav výrazně zhoršil. Dotyčná opět trpí na astmatické záchvaty, které se učí rozpoznávat od anafylaktického šoku, a musí s sebou všude nosit adrenalinové pero.Pokud jde o odškodnění, dle advokátky by teoreticky nárok na odškodnění mít měla, protože s ním předběžně počítá prováděcí vyhláška. Ta zatím ale ještě není schválená.

Flaška Vaška Takže nárok mám až chcípnu?to už vlastně nic nepotřebuji. 1

Jiří Navrátil Dobrou chuť všem co si to dají, já nechci být účastníkem testů na lidech. 1

