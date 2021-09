https://cz.sputniknews.com/20210930/covid-v-cr-testy-ve-stredu-odhalily-nejvic-pripadu-od-pulky-kvetna-pocet-hospitalizaci-take-stoupa-16007071.html

Covid v ČR: Testy ve středu odhalily nejvíc případů od půlky května. Počet hospitalizací také stoupá

Covid v ČR: Testy ve středu odhalily nejvíc případů od půlky května. Počet hospitalizací také stoupá

30.09.2021

Informace uvedené na webu českého ministerstva zdravotnictví hovoří o tom, že v republice za středu přibylo 732 lidí nově nakažených koronavirem. To je o 211 více než minulý týden.Podle posledních údajů je s covidem-19 aktuálně hospitalizováno 237 lidí, přičemž 34 z nich je ve vážném stavu. Před týdnem vyžadovalo hospitalizaci o 63 lidí méně. V úterý nemocnice přijaly méně nakažených než včera, hospitalizováno bylo 201 pacientů.Pokud jde o reprodukční číslo, to mírně vzrostlo z původní hodnoty na 1,15. Připomeňme, že pokud je toto číslo větší než 1, značí to šíření epidemie. Nad touto hodnotou se přitom číslo R drží od 26. srpna.Za včerejší den laboratoře provedly 19 969 PCR testů (celkem 10 772 462) a 46 061 antigenních testů (celkem 27 361 318). Ve středu dostalo vakcínu 9 856 lidí, což je zhruba o tisícovku více než před týdnem. Od začátku vakcinace bylo v Česku očkováno 11 800 850 lidí, asi půlka z nich má očkování již dokončené.Od chvíle, kdy nemoc vypukla, tedy 1. března 2020, se z ní uzdravilo již 1 654 206 lidí. Naopak 30 459 osob na koronavirus zemřelo.Pokles průměrné délky života v důsledku covidu-19Studie vědců z Oxfordské univerzity nedávno odhalila, že pandemie covidu-19 vedla k nejvýraznějšímu snížení průměrné délky života v nejrozvinutějších zemích od druhé světové války.Výzkum byl prováděn ve 29 zemích, včetně většiny Evropy, USA a Chile. Podle vědců koronavirus způsobil výrazné zkrácení průměrné délky života, zejména kvůli vysoké úmrtnosti ve starších věkových skupinách.Podle vědců se ve Spojených státech průměrná délka života mužů snížila o 2,2 roku, v Litvě o 1,7 roku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

