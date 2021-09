https://cz.sputniknews.com/20210930/evropa-pozadala-rusko-o-zvyseni-dodavek-uhli-16007350.html

Evropa požádala Rusko o zvýšení dodávek uhlí

Evropa, která pociťuje nedostatek zemního plynu, požádala Rusko o zvýšení dodávek uhlí, informuje agentura Bloomberg s odkazem na vlastní zdroje. 30.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-30T11:49+0200

2021-09-30T11:49+0200

2021-09-30T11:49+0200

Plyn v Evropě v poslední době značně zdražil. Cena listopadových futures na plyn zaznamenala dnes podle holandského TTF, nejlikvidnějšího evropského hubu, další rekord a dosáhla po zahájení obchodů 1 073 dolarů za tisíc kubíků.Evropa podle jejich slov dlouhá léta odmítala do značné míry uhlí ve snaze „ekologizovat“ výrobu elektřiny, dnes však zažívá krizi v zásobování energií.Mluvčí ruského ministerstva energetiky, kterého cituje agentura, řekl, že se export uhlí do Evropy, včetně na výrobu elektřiny, letos nezmění a má činit asi 48 milionů tun. V prvním pololetí stoupl o 2,4 % na 22,5 milionu tun.„Když všechny evropské komunální podniky začnou používat uhlí, způsobí to obrovský růst poptávky po uhlí, kterou Rusko nedokáže zajistit v tak krátkém termínu,“ řekla agentuře hlavní analytička Wood Mackenzie Ltd. v Houstonu Natasha Tyrina. Evropa bude podle jejích slov potřebovat dodávky také z jiných zemí, například z USA, tam je však stejná situace.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bebel A grýndýl pláče... Koukají se ty bruselský hovada někdy do zrcadla? Ne! Poblejt by se museli. 749

Vasek Kraťas VK Jsem zásadně proti !!! :-) 1. Je to proti naší zelené politice *** 2.Je to od našeho nepřítele !!! :-) ***3. Neschválili to UssA !!! *** 4. Rusové to idiotům stejně nepošlou v reálné době !!! *** 5. Na letošní sezonu mám dost zásob . :-) 688

