Google zavede kombinované vyhledávání. Nově zvládne spojit hledání podle obrázku a textu

Díky této novince při prohlížení obrázků může uživatel kliknout na tlačítko Objektiv a požádat, aby byly nalezeny podobné obrázky v jiných kategoriích. Google poznamenává, že to pomůže při vyhledávání určitého zboží ve větším počtu obchodů.Google také zavádí systém, který bude řadit informace podle stupně jejich spolehlivosti a věrohodnosti. Uživatelům budou dostupné dodatečné informace o zdrojích, tématech a také recenze o webech z jiných stránek.Navíc umělá inteligence umožní uživatelům pomocí map získat přístup k informacím, které jsou spojené s ekologickou situací v lokaci. V říjnu bude přístupná funkce, která ukazuje většinu velkých požárů.Google se svým vyhledávacím systémem spadá do holdingové společnosti Alphabet. Alphabet také zahrnuje Android a YouTUbe, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital a Google X.Google odpojí miliony chytrých telefonůSpolečnost Google podle nejnovějších údajů od svých služeb odpojí chytré telefony, které fungují na zastaralých verzích Androidu. Co to bude znamenat v praxi?Podle všeho majitelé těchto zařízení nebudou moci od 27. září používat Gmail, videoslužbu YouTube, Mapy Google a další aplikace této společnosti.Omezení se zejména dotkne chytrých telefonů s verzí Androidu 2.3.7 a nižších – na zařízeních se tak zobrazí chybové hlášení. Pokud ale chcete znovu získat příležitost dál využívat služby tohoto IT giganta, budete muset přejít na zařízení se systémem Android 3.0 a novějším.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

