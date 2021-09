https://cz.sputniknews.com/20210930/lekar-promluvil-o-dusledcich-a-dobe-trvani-postcovidoveho-syndromu-16014385.html

Lékař promluvil o důsledcích a době trvání postcovidového syndromu

Lékař promluvil o důsledcích a době trvání postcovidového syndromu

Bolesti hlavy, slabost, zhoršení paměti - tyto příznaky postcovidového syndromu mohou trvat jeden až tři měsíce a výrazně zasáhnout organismus, řekl 29. září v... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-30T21:54+0200

2021-09-30T21:54+0200

2021-09-30T21:54+0200

zdraví

zdraví

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/812/47/8124711_0:26:1999:1150_1920x0_80_0_0_59d65a57a551628ecb0dee78570e50d6.jpg

„V zásadě to [postcovidový syndrom] netrvá příliš dlouho, asi čtyři týdny, ale u značného počtu těch, kteří prodělali koronavirus, minimálně u třetiny, všechny příznaky přetrvávají po dobu dvanácti týdnů nebo i déle,“ upřesnil odborník.Dodal, že zatím není možné sdělit přesná čísla - tato oblast je dosud zkoumána.Vodovozov zdůraznil, že značný počet pacientů trpí syndromem malátnosti, a to i ti, kteří měli poměrně lehký průběh onemocnění.Kromě toho může podle jeho slov postcovidový syndrom vést k dalším nežádoucím následkům.„Především je to zhoršení stávajících chronických onemocnění, na které již člověk mohl zapomenout. Za druhé, mohou se najednou objevit některé patologie, které dříve neexistovaly, přičemž odděleně od symptomů postcovidových,“ upozornil Vodovozov.Covid-19 se nevyhnul ani legendě české populární hudby, zpěvačce, textařce a herečce, devítinásobné Zlaté slavici Haně Zagorové, která onemocněla koronavirem v loňském roce a dosud ji trápí postkovidové problémy.Musela zrušit veškeré své koncerty, které plánovala na období od 5. srpna do 30. října.Pandemie jí rázně zasáhla do života. Nejdříve se sama nakazila, a sotva vydali s manželem Štefanem Margitou tolik očekávanou desku Konečně společně, byly zakázány veškeré hromadné akce a křest ani koncerty se nekonaly.Na otázku, co jí v poslední době nejvíc chybí, Zagorová odpovídá, že všechno to, co postrádají i ostatní lidé, ale zdůrazňuje, že starší generaci „bude asi ještě víc líto času, který je neúprosný. Mezi mladými lidmi se třeba najdou takoví, kteří hodí rok za hlavu a řeknou si, že to doženou. U nás je to jiné, rok už znamená hodně”.

https://cz.sputniknews.com/20210929/hanka-zagorova-je-opet-v-nemocnici-v-noci-k-ni-jela-zachranka-i-policie-stefan-margita-vysvetluje-16002342.html

Červenáček U pokusných roztoků používaných z nouze, zvaných vakcíny, je výsledek bez záruky. Nově zjištěno, že "vakcíny" nejdříve velmi utlumí až vyřadí bílé krvinky a pak vstoupí do buněk a vznikají shlukly krvinek a hlavně podlouhlé světlé shluky jakoby červíčci, zvané celkem nesprávně tromby, což každý nepřežije. Proto se mohou vakcinovat jen zdraví jedinci, protože pak nastává nějaká doba, kdy se tělo neumí bránit jinak banálním problémům. 🐸🐸🐸🐸 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, koronavirus