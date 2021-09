https://cz.sputniknews.com/20210930/lucie-bila-zverejnila-fotografii-se-svym-synem-a-fanousky-ucarovala-svym-ucesem-16016296.html

Lucie Bílá zveřejnila fotografii se svým synem a fanoušky učarovala svým účesem

Lucie Bílá zveřejnila fotografii se svým synem a fanoušky učarovala svým účesem

Česká oblíbená zpěvačka Lucie Bílá se na sociálních sítích po dlouhé době objevila po boku svého syna Filipa.

Snímek, který se objevil na Instagramu, tak Lucii a jejího syna zachycuje před jedním z koncertů. A zpěvačka prozradila, že teď tvoří skvělý tým.A soudě dle komentářů, lidem se doprovod jejího syna velmi zamlouval. Zpěvačce tak vzkazovali, že jsou se synem „správná dvojka“.Spousta lidí pak psala, že je to krásná fotka. Mnohé maminky pak Lucii radily, aby si společné chvilky se svým potomkem pořádně užila.„Moc Vám to přeji ať jste šťastná a usměvavá v obětí vašich nejbližších,“ přáli jí další.Kromě zmínek o synovi se Lucčini fanoušci věnovali také jí samotné. Vzkazovali jí totiž, že jí to opravdu sekne.Dle mnohých navíc zpěvačka vůbec nestárne: „Lucinko, vy mládnete.“Jiní jí vzkazovali, že je skvělá, hvězdná, oslňující, ale také vtipná a lidská. Jiným se zase líbilo, jak Lucka úplně září.Jedna uživatelka se dokonce přiznala, že ji Lucčin úsměv dokonce nabíjí.Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostní herečka.Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu. Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík.V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli. Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

