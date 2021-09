Odsouzení Prahy k trestu smrti. MZV RF připomnělo výročí Mnichova. Ondráček mluví o mlčení médií

https://cz.sputniknews.com/20210930/odsouzeni-prahy-k-trestu-smrti-mzv-rf-pripomnelo-vyroci-mnichova-ondracek-mluvi-o-mlceni-medii-16019053.html

Na oficiálním facebookovém účtu ruského ministerstva zahraničí byl zveřejněn příspěvek věnovaný událostem, které se odehrály v Mnichově před 83 lety. V textu... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Podepsání mnichovské dohody, k němuž došlo 30. září 1938, se stalo bezprecedentní událostí v mezinárodních vztazích, uvádí se v textu zveřejněném na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí Ruska na Facebooku.Dále se uvádí, že se v 30. letech Francie pokusila vytvořit regionální blok, jehož cílem bylo zmírnit německý militarismus. Plán Francie předpokládal zapojení do dohody Československa, Německa, Sovětského svazu, Polska, Finska, Francie a pobaltských zemí. Nicméně, tato iniciativa nikdy nebyla uskutečněna, a to kvůli odmítavému postoji Varšavy.V těchto podmínkách se lídři Velké Británie a Francie rozhodli nabídnout Hitlerovi řadu geopolitických ústupků ve východní Evropě za účelem přesměrovat jeho ambice na východ a Sovětský svaz. Politika appeasementu ze strany Londýna a Paříže v konečném důsledku rozvázala Hitlerovi ruce a vedla k vyslání německých vojsk do Porýní, čímž byla porušena Versailleská smlouva, a Anšlusu Rakouska v březnu 1938. Hitler hned pochopil, že může jednat bez jakýchkoliv omezení a o něco později vznesl nárok i na Sudety.Mnichovská dohoda a postoj českých médiíČeský poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) dnes ve svém příspěvku na Facebooku položil otázku, zda česká média budou tentokrát věnovat pozornost událostem, které měly zásadní vliv na osud Československa. V minulých letech někteří čeští politici a experti totiž upozorňovali, že mainstreamová média záměrně přehlíží historické události, jejichž připomenutí může být v rozporu se současnou zahraniční politikou České republiky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Tenkrát zrádci a vrahov,é dnes spojenci na život a na smrt, čert se v tom má vyznat. 4

Červenáček Snad to ani nerozebírat... Sověti nabízeli třikrát pomoc, svolení nedostali a i tak chtěli na tancích přiject bránit naše pohraničí, ale Polsko to vždy zhatilo. Dokonce i příjezd přes Maďarsko . 🐸🐸🐸🐸 3

