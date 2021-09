https://cz.sputniknews.com/20210930/pirat-se-vzhledl-v-peroutkovi-a-horakove-chce-na-zapad-a-proto-by-vyvlastnoval-16007816.html

Pirát se vzhlédl v Peroutkovi a Horákové. Chce na Západ, a proto by vyvlastňoval

Pirát se vzhlédl v Peroutkovi a Horákové. Chce na Západ, a proto by vyvlastňoval

Jeví se to tak, že se Piráti třesou na vládní pozice jako ratlíci. Nikoli, to není urážka. Chraň bůh. Preference Pirátů padají, ale jejich chuť řídit zemi roste. A občas si pustí ústa na špacír a odhalí, o co jim opravdu jde.O co jde? Obyvatelé Berlína se v nedělním referendu vyslovili pro vyvlastnění bytů velkých pronajímatelů. Pro hlasovalo 56,4 procenta. Na to pozitivně zareagoval pirátský poslanec František Kopřiva, který uvedl, že Česko se může Západem inspirovat právě třeba výsledkem tohoto referenda. Podle Kopřivy Západ není jen konzervativní.„Reminder pro místní konzervativní obdivovatele Západu: Včera se občané vyslovili v jedné zemi pro manželství pro všechny a v metropoli druhé země pro vyvlastnění čtvrt milionu bytů od největších developerů," napsal Kopřiva na Twitteru. A dodal k tomu hashtag, že patříme na Západ.Úsměvné je, že Piráti dlouhodobě bojují s tvrzením, že se vyvlastňovat v případě volebního úspěchu chystají v Česku. A Kopřiva jim celou obranu rozbořil. Anebo řekl pravdu?Není totiž sám, kdo by si přál vyvlastnění bytů na německý způsob. Oni o tom opravdu sní! A aby takový argument měl váhu, přimíchá se do toho Milada Horáková a Ferdinand Peroutka.„Pro vyvlastňování nadměrných nelegitimních majetků samozřejmě nejsou Pirátská strana, nýbrž Milada Horáková, Ferdinand Peroutka a také já (nejen Agrofertu). Peroutka, Horáková už nežijí, tak prosím dnešní kapitalistický komsomol, ať svou nenávist případně směřuje ke mně," napsal na Twitteru aktivista a šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka.Než to přejdete mávnutím ruky, tak si vážení čtenáři uvědomte, že Piráti nebudou psát speciální zákon. Využijí možnost, kterou dává česká ústava. Jde o vyvlastnění ve veřejném zájmu. Už vás z plánů Pirátů konečně mrazí?O nápadu pirátského poslance Kopřivy, který není pouhou fantazií, Sputnik hovořil se známou konzervativní političkou Natálií Vachatovou.„Otázka bydlení pálí nejen německé občany, ale i ty naše a vzhledem k vývoji to nevypadá, že by se měla situace u nás v nejbližším období zlepšit. Proto je nesmírně zajímavé sledovat přístup našich sousedů k bytové otázce a optimálně se z něj poučit. Jisté je jedno, z Berlína bychom si příklad brát neměli - dnes může vadit vlastnictví bytu za účelem zisku, zítra může vadit vlastnictví chaty coby druhé nemovitosti, pozítří příliš velký byt na daný počet osob. Že to vše pozitivně kvituje zrovna pirátský poslanec Kopřiva? Nepřekvapuje mě to,“ míní politička.Pokud se berlínský model Pirátům líbí, dá se z toho usuzovat, že budou chtít zavést v naší republice to samé, pokud budou po volbách ve vládě?„Je zcela evidentní, že si pohrávají s nejrůznějšími nápady, které podkopávají naši demokracii. Čím víc jich uniká na veřejnost, tím rychleji klesají jejich preference. Mně osobně děsí jejich termín „dehumanizace bydlení“ pro vyvlastnění i nápad zavádět daň z každé vlastněné nemovitosti. To ale vyvolalo mezi lidmi skutečnou bouři nevole, tak to změnili na daň z komerční nemovitosti. Vůbec jim nedochází, že každá taková daň by se jen promítla do ceny pro koncového zákazníka. Piráti jsou z mého hlediska ultra levičáci, a tudíž nelze vyloučit, že se nechají nešťastným řešením situace v Berlíně inspirovat," říká paní Vachatová.Co by vyvlastňování bytů znamenalo? Pomohlo by to řešit složitou bytovou situaci v České republice?„Abychom již nyní složitou situaci u nás ještě více neprohloubili, měli bychom postupovat jinak. Vždyť kdyby se vyvlastnění v Berlíně skutečně realizovalo, situaci to nejen, že nezlepší, ale naopak zhorší. Podívejte, německá města kdysi vlastnila velké množství bytů, ale protože údržba sociálních bytů nebyla levná, začala se jich zbavovat a prodala je velkým realitním společnostem. Ty je opravily, vyměnily okna, zateplily je. Nájemníci, kteří v nich bydleli, v nich mohli bydlet dál, nájem se jim v čase zvyšoval téměř stejně jako tady u nás. Po proběhlém referendu by se tyto společnosti, které věnovaly nemalé prostředky na modernizaci sociálních bytů, měly těchto bytů vzdát. Města si pro změnu budou muset půjčit velké peníze na odkup těchto bytů na jedné straně, a snížit nájemné na straně druhé.Co to může způsobit? Města nevyberou tolik, aby jim to pokrylo náklady na úvěr a nezbytnou renovaci sociálních bytů. Vyvlastněné byty budou s největší pravděpodobností chátrat. Na novou výstavbu nebude a soukromý investor nebude riskovat a v takovém městě se nejspíš neodváží už stavět, aby mu postavené byty nikdo časem nevyvlastnil. Ze všeho nejzajímavější je, že takovým krokem Berlín nezíská jediný byt navíc, jelikož všechny již jsou obsazeny.My bychom se měli soustředit na jiná řešení - územní plány, stavební zákon, budování dobré infrastruktury kolem měst. Problematika je to ale komplexní a dlouhodobá. Je třeba se soustředit například i na uplatnění našich absolventů škol, aby měli perspektivu ve svém zaměstnání a časem si dokázali byt vůbec pořídit, je potřeba si odchovávat nové techniky, matematiky, fyziky, chemiky, obnovit učňovské školství, abychom dokázali v budoucnu vytvořit dostatek pracovních míst. Zatím je trend bohužel opačný,“ říká konzervativní politička Natálie Vachatová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

