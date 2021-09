https://cz.sputniknews.com/20210930/pirati-natocili-animak-proti-babisovi-a-orbanovi-uzivatele-jim-ale-rekli-kdo-ohrozuje-svobodu-16010096.html

Piráti natočili animák proti Babišovi a Orbánovi. Uživatelé jim ale řekli, kdo ohrožuje svobodu

Piráti natočili animák proti Babišovi a Orbánovi. Uživatelé jim ale řekli, kdo ohrožuje svobodu

Český premiér Andrej Babiš po vzoru Viktora Orbána likviduje svobodu a demokracii. Piráti týden před volbami zveřejnili animák, který varuje před pokračováním... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-30T17:59+0200

2021-09-30T17:59+0200

2021-09-30T17:59+0200

česko

česká republika

andrej babiš

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/15999812_0:0:2620:1473_1920x0_80_0_0_09b62e2ef4fdc66659166df2d35a7880.jpg

„Viktor Orbán likviduje svobodná média, opozici, svobodné podnikání, špehuje novináře, omezuje základní lidská práva. Právě tato politika je vzorem pro Andreje Babiše, který ho dnes provádí po naší zemi. Stačilo! Maďarskou cestu nechceme a 8. a 9. října to u voleb jasně ukážeme!“ napsali Piráti na Twitteru.Piráti na videu ukazují českou zemi, ne kterou padají hořící trakaře a v centru stojí Babiš, který hrozí, že postaví ostnatý drát, kterým „nikdo neprojde ani dovnitř, ani ven“, a navíc dokonce hrozí zrušení schengenského prostoru.„Bude tady druhé Maďarsko,“ hrozí komentátor a záběry se přemísťují na skládku, kde mezi odpadky najdeme „píDnes, Libové noviny nebo Pafra“. „Od rána do večera samé pravdy o mě,“ hlásá karikatura Babiše. Nejen to, hrozí i koalice se šéfem SPD Tomiem Okamurou. „To bude nářez!“ jásá „Babiš“.A jak na předvolební animák reagovali uživatelé? Přinejmenším rozporuplně.Na to ale Piráti reagovali, že to dělají proto, aby ve svobodném Česku „mohly žít i naše děti“.Jiní byli naopak z videa nadšení.Někteří se ale pozastavili nad některými poselstvími v pirátském klipu. Cenzuru a omezování svobody slova totiž nehledají v Maďarsku, nýbrž v západních korporacích.Připomeňme, že ve středu do Česka dorazil maďarský premiér Viktor Orbán. Z Prahy se s Babišem vydal do Ústí nad Labem, kde vystoupil mezi příznivci hnutí ANO. Večer v Lánech večeřel s prezidentem Milošem Zemanem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, andrej babiš, piráti