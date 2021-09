https://cz.sputniknews.com/20210930/polaci-hrozi-cechum-nasilim-sokujici-reportaz-mf-dnes-odhaluje-miru-agresivity-v-pohranici-16006456.html

Poláci hrozí Čechům násilím. Šokující reportáž MF DNES odhaluje míru agresivity v pohraničí

Nadávky, hrozby násilím a plivání do obličeje. To vše podle reportáře MF DNES hrozí Čechům, kteří se vydají do příhraničního městečka Bogatynia. Spor o důl... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Novináři se vydali přes hranice, aby zjistili názor polského obyvatelstva na kauzu Turów, ale dle svých slov pak byli rádi, že se bezpečně vrátili do Čech. Výhružky a nenávistné komentáře je doprovázely po celou dobu jejich krátkého pobytu v sedmnáctitisícové Bogatynii.„Chceš jednu střelit? Mr*á ti v hlavě?“ oboří se „mladý Polák v teplákové soupravě“, píše MF DNES. Když zjistil, že jsou novináři Češi, pohrozil zavoláním policie a začal na ně zuřivě nadávat.Poláci mají totiž pocit, že se proti nim Češi spolu s Evropskou unií spikli. Tyto nálady údajně burcují provládní a konzervativní média a lidé si pak svůj hněv vylévají na obyčejných Češích, kteří do polského města přijíždějí například na nákupy.Podle polských médií, jež dávají převážně slovo hornickým odborům, chtějí Češi zavřít důl proto, aby mohli Polsku prodávat vlastní uhlí.Přitom nikdo zavření samotného dolu nepožaduje. Rozhodnutí soudního dvoru, podle kterého má Polsko platit pokutu 12,7 milionu korun za každý den těžby, pouze nařizuje, aby se polská strana vypořádala námitkami z Česka, které se týkají problému úbytku vody. Nicméně někteří Poláci si myslí, že za její úbytek si mohou Češi sami. České továrny prý tu vodu samy odebírají.Před barem Alaska, jehož majitel vyvěsil ceduli s nápisem „Čechy neobsluhujeme“, mladý Polák pohrozil Čechům fyzickými útoky.Reportáž novinářů přerušila ochranka z Elbet Security, která střeží elektrárnu. Svým pick-upem zablokovala auto novinářů ve městě, pracovníci si následně opisovali jejich SPZ. Dokonce po nich požadovali doklady. Nakonec je nutí k odjezdu a až k hranici je jejich auto sleduje „nalepené na našem nárazníku“.Podle nich to ale není pouze Turów, co kazí česko-polské vztahy. Na vině je i řada kauz závadných potravin z Polska, které musela Státní zemědělská a potravinová inspekce stahovat.Nicméně v dalším rozhovoru je polský kněz působící v Česku přesvědčuje, že tyto nálady nepřevažují v celém Polsku.Každopádně ale ministr životního prostředí Richard Brabec (za ANO) po nočním jednání se svým polským protějškem Michalem Kurtykou uvedl, že se věc zásadně posunula. Zatím ale stále není jasné, kdy dojde k definitivnímu řešení sporu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zdeněk Krátký Poláci by měli upřít svou pozornost směrem ke své vládě. Polská vláda ví, že tohoto černého Petra má již téměř 13 let, a nikdy neměla v úmyslu s tím něco dělat. 6

František Blatan Za tohle je zodpovědný Babiš. Žalovat do Brusele to je to poslední, na čí rozkaz to udělal? 6

