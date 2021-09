https://cz.sputniknews.com/20210930/posun-v-situaci-s-dolem-turow-cesko-a-polsko-dnes-budou-pokracovat-v-jednani-16005342.html

Posun v situaci s dolem Turów. Česko a Polsko dnes budou pokračovat v jednání

Jednání zástupců Česka a Polska o situaci kolem polského dolu Turów má zásadní posun. V noci po středeční schůzce to ČTK sdělil český ministr životního... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Ministr po včerejším jednání také uvedl, že dnes ráno bude schůzka pokračovat. Definitivní termín případné domluvy však Brabec odhadovat nechtěl.„Musím říct, že jsme se posunuli v mnoha otázkách opravdu zásadně,“ uvedl Brabec, další kolo jednání začne dnes v 9:00. Podle českého ministra chtějí v jednáních pokračovat a udělat maximum.Zároveň český ministr životního prostředí po jednání s Michalem Kurtykou nechtěl odhadovat termín finální dohody, protože záležitosti je nutné projednat i s dalšími partnery.Návrh polského premiéraPolský premiér Mateusz Morawiecki v neděli oznámil, že Česká republika dostala od Polska velmi dobrou nabídku ohledně dolu Turów. Dodal, že dosáhnout dohody s Českem však bude vzhledem k blížícím se volbám obtížné.„Tento návrh spočívá v tom, že obyvatelé příhraničních oblastí můžou počítat s reálnou finanční podporou z polské strany. Týká se to projektů spojených s vodou, s vytvářením dodatečných bariér proti hluku a jinými investicemi,“ vysvětlil premiér, jak vypadá návrh.Důl TurówMezi Polskem a Českem v poslední době rezonuje spor ohledně dolu Turów. Soud EU minulý týden uložil Polsku pokutu ve výši půl milionu eur denně. Důvod je ten, že země nezastavila těžbu v dole Turów, který se nachází bezprostředně na českých hranicích. Pokuta přitom poběží do té doby, dokud země těžbu v dole skutečně nezastaví.Polská strana se rozhodnutí soudu odmítla podřídit se slovy o tom, že zastavení těžby by ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Elektrárna zásobovaná dolem Turów totiž vyrábí až 7 % energie v zemi. Jejím uzavřením by hrozily výpadky v polském energetickém systému a růstem cen pro spotřebitele. Vláda přitom také uvedla, že se jedná o jediný zdroj tepla pro město Bogatynia a jeho okolí.Jednání o osudu dolu vedou expertní skupiny z Česka a Polska. Usilují o vytvoření dohody mezi vládami, která by vedla k vyřešení sporu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Z polských 7 % výroby energie se nikdo nepodělá. Není to povolenka pro škodění půlce Liberecka (kdyby se strany prohodily, Poláci by podle byli pro svůj šovinismus hysteričtí). To ale Poláci "nemohli" ve své nadutosti tušit. Vždyť problém se táhne už asi 12 let. 🐸🐸🐸🐸 2

Kraken007 Polák a dohoda? A aby z toho něco neměl? Vopičkovi polak (mozna) zaplati prohloubeni odva metry a cela krajina bude v prdeli. Tak nejak? 2

