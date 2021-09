Prima NEWS použila pojem Sudety při výročí Mnichovského diktátu. Že by náhoda, nebo schválnost?

https://cz.sputniknews.com/20210930/prima-news-pouzila-pojem-sudety-pri-vyroci-mnichovskeho-diktatu-ze-by-nahoda-nebo-schvalnost-16015068.html

Prima NEWS v souvislosti se zprávou o předvolebních preferencích v regionech informaci předestřela ve spojení s pojmem Sudety, který evokuje nacistické časy. A... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Prima NEWS přinesla článek o tom, jak se lidé v „Sudetech“ preferenčně staví k SPD a ke komunistům. Trochu zaráží spojení Sudety se současnými politickými partajemi. Jistou dobu po válce byl termín Sudety dokonce poněkud proskribován, příliš to jitřilo nedávné události a válečná traumata.Josef Nerušil: Co se týká Sudet a sudetských Němců, termín Sudety je nejednoznačný. Sudety derivujeme od geomorfologického útvaru pohoří v severozápadních Čechách. Víme však, že německé obyvatelstvo bylo i na jihu Čech. Bylo poměrně významně dále jak na jihu, tak na severu Moravy, tzn. samotný termín sudetští Němci je zavádějící. Mělo by se to – když už – prezentovat jako oblast s dřívější převahou německého jazyka.Na území našeho státu jsme kdysi měli opravdu významnou německou „menšinu“. Ne všichni Němci, kteří žili na území někdejšího Československa, se identifikovali s Německem. Moravští Němci se spíše ztotožňovali s Rakouskem a s ideou rakušanství. Čeho si ještě všímám, to je hledisko náboženské. Rakouští Němci byli katolíci, kdežto severočeští Němci byli převážně protestantského vyznání. Je to dáno také 2. vlnou migrace německy mluvícího obyvatelstva do českých zemí, tato probíhala v 18. a 19. století. Šlo o systém plánovaného vytváření obcí a cílené industrializace země; Sudetské území je nadto surovinově bohatým územím.Pokud někdo chce používat slovo sudetský mediálně, měl by být opatrný. Je tam spousta zavádějících historických konotací. Zejména by tímto termínem měla šetřit současná politika. Za mimořádně nešťastné pak považuji spojení tohoto termínu s nějakými našimi politickými stranami. Vytváří to dojem čehosi, co prostě není.Prima NEWS má možná (vědomě/nevědomě?) v úmyslu poukazovat na to, že šlo o oblasti s vysídleným obyvatelstvem. Vidím v tom akcentaci sociálních problémů, spojených s fenoménem exodu německého obyvatelstva po druhé světové válce. Je to evokace otazníků, zda to všechno ze strany Čechů bylo správně. Nyní se uplatňují různé novodobé přístupy historiků, zdůrazňují se pochody smrti atd.… České reputaci to tedy nesvědčí…Mohlo by jít o re-interpretační tendence, tzn. je tu snaha vidět „jinak“ výsledky druhé světové války. Psí hlava se nasazuje i českému obyvatelstvu, že se to mělo chovat agresivně. Já v tom vidím pokus zaměnit následek za příčinu. Přece bylo ponejprve ze severních Čech vyhnáno české obyvatelstvo. Bylo to po mnichovské dohodě. Pamětníci by nám řekli, jak se tam posléze chovalo německé obyvatelstvo. Naštěstí je to poměrně dobře zaznamenáno. Hlavně mějme na paměti, co se tam dělo přímo v průběhu války. Po válce pak přišlo rozhodnutí mocností. Je ale také pravdou, že se po válce Češi mstili. Položme si otázku, zda to lze nějak pochopit? Já to neschvaluju. Jen říkám, že to do jisté míry je přinejmenším pochopitelné. Paměť válečná byla v té době ještě čerstvá a emoce rozjitřeny.Jak je to ale dnes?Vidím to také v kontextu celorepublikovém. Pojem nacismus je dneska odtrháván od Německa. Je prezentován jakoby „zvlášť“. Nepovažuji to za správné, neboť Protektorát nevyhlásil žádný Nacistán, ale Německo, které v té době bylo nacistické. Šlo o ideologii, která neváhala vypálit Lidice a srovnat se zemí další obce. Je chybou přehlížet tehdejší nacistický režim v Německu. (Možná o to jde ÚSTR a VHÚ, pozn. aut.)Ve Sputniku jsme dříve psali, že různé články a publikace ÚSTRu či VHÚ mají zřetelnou tendenci klást část viny za válku na Čechy, a dokonce se prolévá nepříliš pěkné světlo na Edvarda Beneše, nemluvě o článcích, jak Češi před válkou hromadně odcházeli za prací do nacistického Německa, kde dostávali slušný plat, viz zmíněné portály. Nešlo přehlédnout ani články o Lidicích, kde se to snažili formulovat tak, že za Lidice mohou místní kolaboranti. Když jsem se bavil s lidickými potomky zavražděných, např. s panem Pitínem (jedno z „lidických dětí“), ten tvrdil a na dobových výstřižcích ukázal, že komunisté se s odhalenými zrádci vypořádali už v 50. letech. Teď evokace lidického zrádcovství z vlastních řad nevypadá moc věrohodně.Asi jde o určitý pokus „rehabilitovat“ nacisty, tedy do té míry, kterou čtenáři ještě snesou. Já na tomto místě říkám, že Československo druhou světovou válku nerozpoutalo. Nicméně je nutno přiznat, že jsme opravdu měli hromadu vlastních kolaborantů s nacistickým režimem. Říká se, že občas samotní příslušníci Wehrmachtu nevěřícně hleděli, jak zákeřní můžeme být i my vůči sobě navzájem, jak i my dokážeme udávat.Zdůrazňování českých chyb a vin, které údajně mohou za německou okupaci, mi přijde jako neadekvátní historické realitě. Jak už jsme říkali výše, je to pokus zaměnit příčinu s následkem. Momentálně v EU udávají tón jisté kruhy. Ty naše si spočítaly, že je asi nutné vykázat jistou dávku servility. Vůči našim předkům to není korektní. Není to ani žádný dobrý morální tón. Naše zkažené spoluobčany v minulosti za jejich kolaboraci neomlouvám, ale není to žádná příčina, kvůli níž by druhá světová válka na našem území vzplála. Říkám – nesnažme se absurdním způsobem interpretovat dějiny.Ještě bych dodal, že mí rodiče pocházejí z Moravskotřebovska…pochází z jedné z posledních vesnic, které se ocitly na území hranici protektorátu; za kopcem tam tenkrát již měli Německou říši. Paměť je tedy živá a dodnes to vnímáme bolestivě. Slyšel jsem o válečných zločinech ze strany Němců, a i o podobných zločinech, které po válce spáchali Češi. Uvědomuji si, že musíme se pokusit pochopit dobový kontext. Připouštím, že lidé se o těchto věcech nebaví rádi a už vůbec ne ochotně.Občané si prostě pamatovali a věděli dobře, kdo byl konfident a kdo udával. Výsledkem byli nacisty popravení naši lidé. Rozhodně bych to neviděl tak, že se Češi mstili těm, kdo jen hovořili německy či prostě pro jejich etnicitu. Odplatu dostali hlavně Ti, kdo byli předtím zlí. Opět říkám, že násilí nehájím. Lidsky to dostatečně dobře chápu. Bohužel se stalo, že pamětníci vymírají. Proto se stalo, že někdo otevřel Pandořinu skříňku. Už tu nejsou ti, kdo by uměli říci – „vážený, co mi to tu dnes vykládáte, já jsem tam tenkrát byl, zažil jsem to. To, co vy tu dnes prezentujete, je holý nesmyls…“Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

