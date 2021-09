https://cz.sputniknews.com/20210930/prolhane-svine-ze-seznamu-se-snazi-ovlivnit-vysledky-voleb-besni-okamura-16016027.html

Prolhané svině ze Seznamu se snaží ovlivnit výsledky voleb, běsní Okamura

Prolhané svině ze Seznamu se snaží ovlivnit výsledky voleb, běsní Okamura

Předsedu SPD Tomia Okamuru rozzuřil článek na serveru Seznam Zprávy, který tvrdí, že shání odborníky do nového kabinetu Andreje Babiše (ANO). Podle Okamury je... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Článek tvrdí, že SPD shání bezpartijní odborníky, kteří by po volbách usedli v novém kabinetu pod vedením staronového premiéra Andreje Babiše. Jakmile se o článku Okamura doslechl, okamžitě natočil video, ve kterém fámy vyvrací.Předseda pravicové strany zdůraznil, že nehodlá obchodovat s „vládními koryty“. Odborníků má prý dost i ve své vlastní straně a nabízet je zatím nikomu ani nechce.Novináři Seznam Zpráv spekulovali, že by po volbách mohla vzniknout vláda ANO a SPD s možnou podporou komunistů. Údajně se Okamura nechce pošpinit přímou účastí ve vládě, a proto tam chce dosadit takzvané odborníky. SPD by chtělo obsadit resorty vnitra, financí, zahraničí a školství. Sám Okamura by se stal předsedou Poslanecké sněmovny.Plán je podle nich „vysněnou variantou prezidenta Miloše Zemana. Nicméně, proti spolupráci s SPD se při jednáních po minulých volbách postavil například dnešní vicepremiér Karel Havlíček, kterému se hlavně nelíbí podmínka referenda o setrvání v Evropské unii.Jak naznačují poslední předvolební průzkumy, sestavení koalice může představovat problém. Ačkoli nadále vede hnutí ANO, bude muset hledat podporu. Pokud takzvané demokratické strany dají na svůj slib, tak s Babišem do vlády nepůjdou. Zbývá proto SPD a případně další menší strany, pokud se dostanou do Sněmovny – především KSČM a ČSSD. Rovněž není jisté, zda koalice Spolu a PirStan budou mít dostatek poslanců pro sestavení vlastního kabinetu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

