Putinova půvabná tlumočnice měla za úkol svést Trumpa během summitu G20, zaznělo v USA

Stephanie Grishamová, bývalá mluvčí Bílého domu v době prezidentství Donalda Trumpa, ve své nové knize prozradila detaily setkání světových lídrů během summitu... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Česká média dnes věnovala pozornost článku, který se objevil v deníku The New York Times, v němž se jednalo o nové knize bývalé mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamové. Na stránkách této knihy, která má být zveřejněná v nejbližší době, Grishamová pojednává o práci v týmu Donalda Trumpa, a také o některých událostech, které se odehrály během jejího působení ve funkci.Ve zmíněném článku bylo zveřejněno několik úryvků z knihy, přičemž jeden z nich byl věnován setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta USA Donalda Trumpa během summitu G20 v Ósace. Grishamová píše, že před začátkem jednání ji oslovila poradkyně tehdejšího amerického prezidenta Fiona Hillová, která byla odborníkem na Rusko, a sdělila ji své přesvědčení, že Putin vybral svou tlumočnici s tím, aby zapůsobila na amerického prezidenta.Česká média přitom uvádí, že byl to spíše tehdejší americký ministr zahraničí Mike Pompeo, komu Putinova tlumočnice padla do oka. K tomuto závěru dospěli autoři článku na portálu Novinky.cz, a to kvůli fotkám, na nichž je vidět, jak Pompeo věnuje úsměvy tlumočnici.Samotný Trump tyto předpoklady označil za nesmysl a zkritizoval svědectví Grishamové, která podle jeho slov dostává peníze od radikálních levicových vydavatelů.Kniha GrishamovéKniha Grishamové nazvaná Nyní odpovím na vaše otázky: Co jsem viděla v Trumpově Bílém domě, vyjde 5. října. Vypráví o spolupráci s bývalým americkým prezidentem a Melanií Trumpovou.Grishamová vykonávala funkci tiskové mluvčí během Trumpovy prezidentské kampaně v roce 2015, poté začala pracovat v Bílém domě jako tisková tajemnice zvoleného prezidenta a pak jako vedoucí aparátu a mluvčí první dámy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

