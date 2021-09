https://cz.sputniknews.com/20210930/ruske-mzv-o-dukovanech-litujeme-ze-prevladla-politizace-16011615.html

Ruské ministerstvo zahraničí o Dukovanech: Je politováníhodné, že převládla politizace

Ruské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek obvinilo Česko, že otázku o dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany zpolitizovalo. 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Ruské ministerstvo zahraničí se ve čtvrtek vyjádřilo k rozhodnutí České republiky vyřadit ruský holding Rosatom z tenderu na stavbu jaderného reaktoru v Dukovanech. Podle Moskvy je politováníhodné, že převládl politizovaný přístup k této otázce.Komentář přišel poté, co v pondělí prezident České republiky Miloš Zeman podepsal zákon, který předpokládá vyloučení ruských a čínských firem z tenderu na dostavbu Dukovan.S podobnou kritikou se ve středu vyjádřilo i čínské ministerstvo zahraničí. Podle jeho mluvčí Chua Čchun-jing čínská vláda doufá, že české úřady své rozhodnutí přezkoumají.Připomeňme, že na konci března informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu o záměru nepozvat do výběrového řízení čínskou a ruskou stranu. Právě možnou účast ruského Rosatomu a čínské CGN kritizovala jak část opozice, tak i někteří bezpečnostní experti. Ruský Rosatom byl následně vyřazen z tendru v polovině dubna, a to kvůli kauze Vrbětice. Bezpečnostní dotazník tak byl poslán pouze možným dodavatelům z Francie, Jižní Koreje, Spojených států, tedy firmám EdF, KHNP a Westinghousu.Minulý týden ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) avizoval, že tender na dostavbu Dukovan by mohla do konce roku vypsat ještě tato vláda i po volbách. To se nelíbí zástupcům opozice. Do konce letošního listopadu mají uchazeči odeslat vyplněný bezpečnostní dotazník.Frančetti a KoněvČesko-ruské vztahy Moskva komentovala již ve středu. Moskva tehdy prohlásila, že od českých úřadů očekává rychlé propuštění ruského občana Alexandra Frančettiho, který byl zadržen na pražském letišti na základě mezinárodního zatykače vydaného Ukrajinou.Situace s Frančettim „nepřidává na pozitivitě rusko-českým vztahům, které i tak kvůli úsilím Prahy prožívají složité období“, uvedl Sputniku ředitel třetího evropského odboru na ministerstvu zahraničí Oleg Ťapkin.Ukrajina ruského občana s trvalým pobytem v Česku obviňuje z účasti na událostech tzv. Krymského jara, během kterého došlo k připojení Krymu k Rusku.Ťapkin dále označil řešení kauzy pomníku maršála Koněva za jednu z hlavních podmínek pro obnovu konstruktivního charakteru česko-ruských vztahů. Pomník Koněvu byl demontován v dubnu loňského roku na základě rozhodnutí MČ Prahy 6.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

