S Prahou Macronovi obchod vyšel. Česko nakoupí přes pět desítek děl za miliardy korun

S Prahou Macronovi obchod vyšel. Česko nakoupí přes pět desítek děl za miliardy korun

Ve čtvrtek česká strana podepsala nákup 52 francouzských děl Caesar. Kontraktem za 8,5 miliardy korun zdvojnásobí dostřel českého dělostřelectva.

Smlouvu o samohybných houfnicích Caesar podepsali v Praze náměstek českého ministra obrany Lubor Koudelka a zástupce francouzské zbrojovky Nexter, a to za přítomnosti ministrů obou zemí Lubomíra Metnara (za ANO) a Florence Parlyové.Děla Caesar, jež mají dostřel 40 kilometrů, nahradí zastaralé komplety DANA s polovičním dostřelem. Čtyřicet let staré houfnice se podle odborníků do moderních vojenských operací již nehodí.Výhodou nákupu bude i česká kompletace. V tuzemsku se z 52 kusů vyrobí 48 děl, zatímco první čtyři se vyrobí ve Francii. Podle Metnara celkový podíl českých firem na zakázce dosahuje 40 %. V Česku děla bude kompletovat holding Czechoslovak Group (CSG), který dodá podvozky Tatra i pancéřovaní kabiny.Nové houfnice armáda zavede do výzbroje v letech 2024 a 2026. Cena zakázky je přitom o 40 % vyšší než původně ministerstvo obrany předpokládalo. Původně měla děla stát šest miliard korun. Resort vyšší cenu vysvětlil inflací, zvýšením cen surovin i přesunem výroby do Česka. Přitom ministerstvo zdůraznilo, že francouzská firma původně požadovala ještě o miliardu více. Po několikaměsíčních vyjednávání se ale nakonec strany dohodly na 8,5 miliardách korun.Cena zahrnuje „náklady na nezbytné kontrolní a vojskové zkoušky, počáteční dodávky munice a souprav náhradních dílů, dodávku výcvikového trenažérového systému, výcvik specialistů a instruktorů české armády nebo nadstandardní dvouletou záruku, stejně jako vedlejší náklady související se zaváděním každé nové techniky do výzbroje armády“.Česká zakázka patří podle ČTK mezi tři hlavní stojící projekty české armády, kam dále patří protiletecké systémy a pásové obrněnce. Raketové systémy hodlá vláda nakoupit od Izraele a smlouvu chce podepsat ještě před volbami. Nákup pásových obrněnců bude již na novém kabinetu.Francouzský úspěchProdej děl je jedním z úspěchů francouzského obranného průmyslu. Dříve Francii potupila Austrálie, která koupila od Spojených státech ponorky na jaderný pohon a pohřbila dřívější dohodu s Paříží. Kvůli tomu země galského kohouta odvolala velvyslance ze Spojených států a Austrálie.Později Švýcarsko odmítlo nakoupit francouzské stíhačky Rafale ve prospěch amerických letounů F-35. Kvůli tomu francouzský prezident Emmanuel Macron zrušil návštěvu alpské země. Francouzský prezident také do léta 2022 zakázal veškeré dvoustranné kontakty na vysoké úrovni se Švýcarskem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

