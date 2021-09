https://cz.sputniknews.com/20210930/slachta-o-knize-jez-ho-ma-poskodit-zadali-ji-jako-kompromitujici-material-stoji-za-tim-ano-a-spd-16013287.html

Šlachta o knize, jež ho má poškodit: Zadali ji jako kompromitující materiál. Stojí za tím ANO a SPD?

Šlachta o knize, jež ho má poškodit: Zadali ji jako kompromitující materiál. Stojí za tím ANO a SPD?

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta řeší před volbami nepříjemnosti. Nedávno se totiž objevila informace o tom, že se chystá k vydání kniha, která má útočit... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-30T18:24+0200

2021-09-30T18:24+0200

2021-09-30T18:24+0200

česko

volby

ano

spd

kniha

předseda hnutí přísaha robert šlachta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/13088575_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_eb2b0f9f644b5cf1510f5baf671bfeef.jpg

Portál Seznam zprávy nedávno uvedl, že knižní dílo ponese název Zločiny beze zbraní. Údajně by za knihou měla stát spisovatelka, která se dosud zabývala celebritami. Ta však nejspíše není iniciátorem celé věci. Tím má být dle všeho spoluzakladatel Úsvitu přímé demokracie Jaroslav Novák, přezdívaný Večerníček. Za zmínku přitom stojí, že jde o blízkého spolupracovníka předsedy SPD Tomia Okamury.Nyní se k celé věci vyslovil i Šlachta, který ve čtvrtek danou knihu odsoudil. Již dříve přitom chystané knižní dílo jeho hnutí označilo za snahu o „likvidaci“ jeho osoby i samotného hnutí těsně před volbami do Poslanecké sněmovny.Dotyčný sice neví, jak přesně by jej kniha mohla diskreditovat, ale již má jisté tušení. Teotericky by se mělo jednat o jeho minulost.Poznamenal také, že když jeho hnutí vstupovalo do politiky, počítalo s tím, že z nich budou mít strach.Následně Šlachta vysvětlil, proč si myslí, že jde o kompromitující materiál: „Jsou v ní největší lumpové a mafiáni, například Jiří Faltýnek (syn Jaroslava Faltýnka z ANO, pozn. red.) figurující v kauze Stoka, kde jsme sáhli na propojení hnutí ANO s dotacemi a veřejnými zakázkami. Dále Josef Bartončík, advokát Babiše v kauze Čapí hnízdo.“Ač Šlachta původně neměl v plánu vylučovat jakoukoli spolupráci po volbách, během kampaně tak trochu změnil názor.Zmiňme také, že kniha nejspíše nestihne spatřit světlo světa ještě před volbami, jak se původně předpokládalo. Nicméně, ještě před volbami by se ovšem mohly dostat na veřejnost dva videoklipy, které mají předchozí Šlachtovu kariéru zpochybnit.Kdo je Robert Šlachta?Robert Šlachta je český politik, bývalý policista a celník. V letech 2008 až 2016 byl ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Na tuto funkci ale rezignoval, jelikož se mu nelíbila navrhovaná reorganizace policie a vznik Národní centrály proti organizovanému zločinu.Později pracoval jako náměstek generálního ředitele Celní správy pro oblast pátrání, kde působil do konce listopadu 2019. V lednu 2021 s bývalými kolegy založil hnutí Přísaha.

Silvie To by někdo musel HODNĚ máknout, aby poškodil politickou nulu Šlachtu. Šlachtovy "volební výsledky" se ukazují leda v hodně cinknutých "průzkumech", které nejspíš zaplatila (včetně zfalšování) prolhaná ČT. 2

Červenáček Kdyby měl Šlachta preference min. 5 %, tak jej volím, stejně jako Silvie. 🐸🐸🐸🐸 0

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, ano, spd, kniha, předseda hnutí přísaha robert šlachta