Slovenská influencerka Zuzana Plačková a její manžel se vyhnou vazbě. Soudce je propustil na svobodu

Slovenská influencerka Zuzana Plačková a její manžel se vyhnou vazbě. Soudce je propustil na svobodu

Soudce pro přípravné řízení Specializovaného trestního soudu (STS) v Pezinku vzal ve čtvrtek do vazby šest z deseti obviněných v rámci pondělní protidrogové...

Kauza kolem Zuzany Plačkové pokračuje. Dnes soudce rozhodl o tom, kdo půjde do vazby a kdo skončí na svobodě.Dodala také, že soudce pro přípravné řízení čtyři obviněné (Zuzanu Plačkovou, Reného Strausze, Lukáše M. a Marka C.) do vazby nevzal a propustil je ze zadržení na svobodu.Podle ní rovněž nebylo vyhověno návrhu prokurátora na ustálení existence důvodů koluzní vazby v případě šesti osob.Uvádí se, že o stížnostech bude rozhodovat Nejvyšší soud SR dne7. října 2021.Zadržení Plačkové a StrauszeKrálovnu slovenského Instagramu Zuzanu Plačkovou a jejího manžela Reného Strausze před pár dny zadržela policie. Oba byli následně obviněni z drogové trestné činnosti a členství ve zločinecké skupině. Včera prokurátor podal návrh na vazební stíhání podnikatelky, jejího manžela a několika dalších osob.Plačková a dalších čtrnáct lidí byli nakonec obviněni. Média totiž uvádí, že se v domě Plačkové a Strausze našlo šest mobilních telefonů, notebook a občanský průkaz na jméno Mário Herák. TV Markíza navíc tvrdí, že tuto instagramovou královnu měla odposlouchávat tamní policie. Plačková si spolu se svým manželem ale stojí zatím, že drogy neberou a ani je neprodávají.Uvádělo se, že obviněným hrozí vysoké tresty. Dokonce se dříve spekulovalo o tom, že by Plačkovou mohlo čekat doživotí.Zuzana PlačkováZuzana Plačková, jedna z hvězd kontroverzní soutěže Hotel Paradise, se proslavila zejména svými obrovskými silikonovými implantáty a dalšími vylepšeními. Je modelka a playmate a pochází z Čadce na Slovensku. V současné době je blogerkou, podnikatelkou a živí ji i její účet na Instagramu, kde ji sleduje přes 750tisíc lidí. Je označovaná také jako „slovenská Paris Hilton“.Dne 20. června 2021 oslavila tato slovenská kráska své 30. narozeniny. Žije luxusní život, který na sociální síti obdivují její příznivci. S těmi se dělí o své nákupy, zážitky z dovolené a svého soukromí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

