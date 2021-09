https://cz.sputniknews.com/20210930/tak-vypada-budouci-kralovna-kadernik-prozradil-tajemstvi-ucesu-kate-middletonove-16012271.html

„Tak vypadá budoucí královna!“ kadeřník prozradil tajemství účesu Kate Middletonové

Kate Middletonová si zvolila na červený koberec účes vhodný pro budoucí královnu. Prohlásil to kadeřník celebrit Tom Smith. 30.09.2021, Sputnik Česká republika

„Její nádherný vzhled umocňuje fakt, že její vlasy jsou upraveny do jemných kadeří, což jí dodává ještě elegantnější a přímo královský vzhled. Tak vypadá naše budoucí královna,“ řekl Tom Smith.Kadeřník předpokládá, že Kate Middletonová použila dočasný příčesek, aby svému účesu dodala objem.Vévodkyně z Cambridge také změnila svůj zvyk nosit pěšinku uprostřed. Místo toho byly vlasy učesány do strany.„To je záměrný pokus upozornit na detaily na zadní části hlavy. Vlasy jsou spletené do kadeří a zatočené bez jakýchkoli charakteristických sponek a podobně, což dodává ‚koruně‘ z vlasů beztížný a lehký vzhled,“ cituje kadeřníka list Daily Mail.Navíc na jejích kadeřích můžete vidět jemné zlaté odlesky, které se třpytí ve světle.Pro cestu po červeném koberci u příležitosti premiéry filmu o Jamesi Bondovi zvolila Kate Middletonová také výrazný make-up, který doplnil její krásu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

