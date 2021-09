Tohle tady ještě nebylo. USA chtějí ruskému vojenskému loďstvu zavřít Atlantik

https://cz.sputniknews.com/20210930/tohle-tady-jeste-nebylo-usa-chteji-ruskemu-vojenskemu-lodstvu-zavrit-atlantik-16006762.html

Američtí admirálové dříve nejednou se znepokojením mluvili o tom, že ruské ponorky stále častěji vplouvají do vod, které Washington vždy považoval za vlastní. O úkolech nové pohotovostní skupiny si můžete přečíst v příspěvku Sputniku.Obrozené loďstvoJako první budou do oddílu zařazeny torpédoborce Donald Cook a Thomas Hudner. Velitel amerického námořnictva v Atlantiku kontradmirál Brendan McLane sdělil, že se posádky těchto lodí specializují na lov ponorek. Později se k oddílu mají připojit torpédoborce The Sullivans, Cole a Gravely. V oddílu budou současně působit čtyři lodě, pátá jde na opravu a technickou obsluhy. V závislosti na úkolu může být Chrt posílen víceúčelovými ponorkami anebo hlídkovými letadly. Oddíl dosáhne pohotovosti k červenci 2022.Pohotovostní oddíl bude součástí Druhé flotily obrozené v roce 2018. V letech studené války čelila sovětským ponorkám v Atlantiku a byla rozpuštěna po rozpadu SSSR. Donedávna byly síly a prostředky vyčleňovány této flotile podle potřeby. Greyhound bude první podobný oddíl.Hon na ponorky„Torpédoborce Arleigh Burke vyrábějí od konce osmdesátých let a stále je modernizují,“ vysvětlil Sputniku šéfredaktor časopisu Arsenal Otěčestva (Arzenál Vlasti) Viktor Murachovskij. „Mají dost silné zbraně proti ponorkám, raketové systémy RUM-139 VL-ASROC likvidují cíle pod vodou na vzdálenost až 20 kilometrů. Navíc mají torpédomety. Ponorky objevují pomocí hydroakustických stanic, včetně s tažnou anténou,“ uvedl.Expert zdůraznil, že torpédoborce vždy působí v těsném spojení s námořním hlídkovým letectvem, zejména s letadly P-8 Poseidon. Jejich úkolem je přibližné zjištění polohy cíle. Pak začíná, jak říkají v Pentagonu, hon. Oblast obklíčí hydroakustickými bójemi, pak tam vplují lodě a prohledají jeden sektor po druhém, přičemž postupně zužují okruh pátrání. Ve válečné době má být objevená ponorka zlikvidována. V mírové době se s ní snaží udržet stálý hydroakustický kontakt.„Torpédoborci zpravidla sledují ponorku po dvou a navzájem se střídají,“ upřesnil Murachovskij. „Je to stará hra. Za léta studené války jsme stejně jako USA nahromadili obrovské zkušenosti vzájemného sledování v oceánu. Stávalo se, že se naše ponorky nad hladinu vystrčily periskopy uvnitř oblasti letadlové útočné skupiny a fotografovaly americké lodě, aniž by byly zaregistrovány. Sovětští námořníci pravidelně pronikali přes hranice stálých bójí a sledovacích stanic nasazených na vstupech ze Severního moře do Atlantiku. Nemyslím, že oddíl ze čtyř torpédoborců bude pro naše námořnictvo nepřekonatelným problémem,“ dodal.Přímá hrozbaWashington podle názoru Murachovského ne náhodou informoval právě dnes o novém oddílu „lovců“. Ruské ponorky s raketovým systémem Kalibr tam totiž považují za přímou hrozbu pro lodě a pobřežní infrastrukturu. Vždyť dokonce jedna ponorka, která prorazí zátarasy pod vodou, může způsobit vážné problémy. Situace pro Američany se ještě víc zkomplikuje, když ruské loďstvo začne masově používat hypersonické Cyrkony. V Pentagonu vědí, že dnes prostě nemají čím se ubránit před tímto útočným systémem.V USA také přiznali, že se Rusko naučilo stavět skutečně téměř nehlučné ponorky, které se dají jen těžko objevit. Jsou to atomové Jaseně a dieselové Varšavjanky. Již loni řekl viceadmirál Andrew Woody Lewis, že Pentagon ztratil nadvládu v Atlantiku. Moskva podle jeho mínění používá techniku se „smrtelnějšími zbraněmi“, kvůli čemuž je školení námořníků stále složitější. Přitom za hranicemi hlavní atlantické vojenské námořní základny se američtí námořníci necítí v bezpečí.Zvláštní znepokojení vzbuzuje v Pentagonu perspektivní bezpilotní ponorkový přístroj Poseidon s jadernou bojovou hlavicí a fakticky neomezeným dosahem. Je určen k likvidaci pobřežních měst a vojenských základen a zaručeně dokáže způsobit nepřijatelné škody. Ve Washingtonu předpokládají, že Poseidony poplují k cíli právě přes Atlantik.Experti Forbes již označili bezpilotní stroj za „ponorku desetiletí“. Podle jejich názoru jsou americká torpéda Mark 48 Advanced Capability nebo britská Spearfish bezmocná proti Poseidonům, protože je nedokážou zasáhnout kvůli velké hloubce a schopnosti manévrovat. Forbes je přesvědčen, že ponorky s jadernými drony na palubě budou brzy hlavními cíli protiponorkových sil zemí NATO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zdeněk Krátký Hydroakustické stanice a bóje jsou opravdu schopny vysledovat ruské ponorky. Je ovšem pravdou, že to bude jen v tom případě, když svými výhrůžkami donutí posádku ponorky, aby řvala smíchy. 😊 5

zesileni Tragédi, nic jiného se na to nedá říct. Až jim Čína uzavře Čínské moře, tak se poserou. 4

