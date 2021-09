Tři oříšky pro Popelku mají konkurenci. Norové natočili remake, v němž si zahrál herec z Hry o trůny

https://cz.sputniknews.com/20210930/tri-orisky-pro-popelku-maji-konkurenci-norove-natocili-remake-v-nemz-si-zahral-herec-z-hry-o-truny-16018859.html

Mezi jednu z nejoblíbenějších českých filmových pohádek bezesporu patří Tři oříšky pro Popelku. Ta je hojně vysílaná i v zahraničí a některé země se zřejmě... 30.09.2021

Připomeňme, že česká pohádka byla natočena v roce 1973, a to režisérem Václavem Vorlíčkem. Právem se řadí k nejpopulárnějším vánočním snímkům, a to nejen v Česku. Velmi oblíbená je také v Německu a Norsku.Tento norský remake však vznikl v koprodukci s Litvou, a to pod vedením režisérky Cecilie Mosliové. V pohádce byly použity oblíbené atributy, jako jsou krásy zimní přírody, skvělá hudba a další. Hlavní roli Popelky si v norské verzi zahrála tamní popová zpěvačka Astrid Smeplassová. Kromě ní se ale ve snímku objeví další známí norští herci, například Cengiz Al jako princ a v dalších rolích Thorbjørn Harr (Dva životy, Repríza) či Nils Jørgen Kaalstad (Lovci hlav, Synové). Kromě toho si zde zahraje také Kristofer Hivju, který se nejvíce proslavil rolí Tormunda Giantsbana ve fantasy seriálu HBO Hra o trůny.Jak již napovídá trailer, Norové se zřejmě českou pohádkou inspirovali více než dost. Nechybí tak ani bílý kůň podobný Juráškovi, soví rádkyně jako by z oka vypadla Rozárce, a vidět můžeme také střelbu z kuše, velkolepý ples na zámku či jízdu na saních.Pokud jde o prostředí, pohádka se natáčela ve skanzenu Maihaugen u Lillehammeru. Na tomto místě je shromážděno více než 200 budov z různých částí Norska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

