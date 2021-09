V Polsku promluvili o tom, kde Rusko v případě války zahájí útok

https://cz.sputniknews.com/20210930/v-polsku-promluvili-o-tom-kde-rusko-v-pripade-valky-zahaji-utok-16015384.html

Bělorusko se může stát klíčovým regionem pro zahájení útoku ruské armády na Polsko a Litvu. O tento názor se podělil pozorovatel Defence 24 Marcin Gawenda. 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho názoru je toto území důležité nejen z geopolitického hlediska, ale také jako region pro útočné a obranné operace v trojúhelníku Polsko-Litva-Bělorusko.Tato konfigurace umožní ruské armádě dojít v případě nutnosti do Kaliningradské oblasti přes Suvalkský koridor, míní autor.V případě války získá také zásadní význam běloruská infrastruktura, jež se stane svérázným logistickým uzlem pro seskupení spojenců.Gawenda věnoval zvláštní pozornost běloruským železnicím. Umožní rychlý přesun sil a zdrojů, zatímco vojenské polygony budou rozmísťovat velké oddíly spojenců v polních táborech.Praktická fáze běloruských a ruských strategických manévrů Západ 2021 se konala 10. až 16. září. Cílem cvičení byla prověrka připravenosti a schopnosti orgánů vojenského velení Běloruska a Ruska společně jednat za účelem zajištění vojenské bezpečnosti a územní celistvosti Svazového státu a jejich součinnosti v bojových akcích.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

