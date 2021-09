Ve Francii bylo naočkováno přibližně 260 lidí prošlou vakcínou proti covidu-19

https://cz.sputniknews.com/20210930/ve-francii-bylo-naockovano-priblizne-260-lidi-proslou-vakcinou-proti-covidu-19-16007540.html

Podle informací rozhlasové stanice France Bleu bylo přibližně 260 lidí naočkováno prošlou vakcínou Pfizer proti koronaviru ve francouzské oblasti... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Tato šarže vakcín, rozmrazená 6. srpna, byla podle regionálního zdravotního úřadu (ARS) použita k očkování od 7. září do 21. září, a to navzdory datu uplynutí doby použitelnosti 5. září. Podle rozhlasové stanice bylo mezi očkovanými těmito dávkami vakcín asi 100 studentů ze sedmi vysokých škol v departementu Loire.Národní agentura pro bezpečnost léčiv sdělila, že neexistují žádná identifikovaná zdravotní rizika pro osoby očkované touto šarží vakcín, ale neexistují žádné záruky jejich účinnosti, uvedla rozhlasová stanice. Proto bude studentům navrženo, aby se nechali přeočkovat, protože předchozí očkování již není platné.Jak uvádí France Bleu, ARS přiznává „kolektivní chybu specialistů“.Podle francouzské agentury Santé publique počet případů onemocnění covidem-19 ve Francii dosáhl od začátku pandemie více než sedmi milionů lidí, více než 116 tisíc zemřelo. Očkovací kampaň ve Francii byla zahájena koncem roku 2020. Více než 50 milionů Francouzů dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19.Problém s prošlými dávkami vakcín proti koronaviru se netýká jen Francie. V České republice během tohoto měsíce museli zdravotníci zlikvidovat tisíce dávek vakcín od firmy AstraZeneca.Podle údajů Ministerstva zdravotnictví ČR od 7. srpna do 7. září museli zdravotníci zlikvidovat přes 14 330 vakcín firmy AstraZeneca.Už v květnu Česká vakcinologická společnost oznámila, že nedoporučuje očkování přípravkem AstraZeneca lidem mladším 60 let. Zásilka vakcín přitom měla datum použitelnosti na konci srpna.Kvůli problému vyhazování vakcín vznikl projekt Zachraňte vakcíny, v jehož rámci praktičtí lékaři inzerují očkovací látky, kterým brzy skončí exspirace.Všechny šarže vakcíny AstraZeneca, které přišly během léta, daruje Česko jiným zemím. Přes 200 tisíc dávek už ministerstvo zdravotnictví poslalo do Asie. Darem pak půjdou také všechny objednané vakcíny na příští měsíce, a to minimálně do konce letošního roku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

