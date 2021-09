https://cz.sputniknews.com/20210930/vedci-zjistili-kdy-se-v-zemske-atmosfere-objevil-prvni-kyslik-15998061.html

Vědci zjistili, kdy se v zemské atmosféře objevil první kyslík

Pomocí moderních metod genetického výzkumu američtí biologové vypočítali dobu, kdy se na Zemi objevily sinice - fotosyntetické mikroorganismy zodpovědné za... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Vědci spojují transformaci Země z opuštěné planety nevhodné pro život na pohostinné prostředí pro organismy s klíčovou událostí rané geologické historie - výskytem kyslíku v zemské atmosféře.Předpokládá se, že ke globální změně atmosféry - kyslíkové revoluci neboli velké kyslíkové události - došlo na samém počátku prvohor, asi před 2,45 miliardami let. Sinice dříve vyráběly kyslík, ale ten byl předtím zcela spotřebován na oxidaci hornin, sloučenin rozpuštěných v mořské vodě a plynech atmosféry.Jak dlouho tato „přípravná“ fáze trvala, není známo. Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme znát dobu, kdy se na Zemi objevily sinice, což není tak jednoduché, protože nejsou zachovány ve formě zkamenělin. Podle nepřímých údajů - prvních příznaků oxidace v horninách – k tomu došlo před 2,7-2,8 miliardami let.Výsledky výzkumu vědců z Massachusettského technologického institutu (MIT) ukazují, že sinice se s největší pravděpodobností objevily mnohem dříve. Autoři vyvinuli speciální techniku genové analýzy, jejíž pomocí zjistili, že všechny dnes žijící druhy sinic se vracejí ke společnému předkovi, který se objevil asi před 2,9 miliardami let, a jeho předchůdci se od ostatních bakterií oddělili asi před 3,4 miliardami let. V té době podle vědců vznikl proces kyslíkové fotosyntézy.Vědci vysvětlují tak velký časový odstup od velké oxidační události tím, že zpočátku předkové sinic tvořili v biosystému rané Země jen malý zlomek, a to množství kyslíku, které produkovaly, bylo nevýznamné.Za účelem sledování změn v genech určité skupiny mikroorganismů v průběhu evoluční historie obvykle paleobiologové používají metodu molekulárních hodin, založenou na analýze genetické sekvence současných mikrobů. Poté se pomocí simulačních technik k odhadu rychlosti genetické změny vypočítá doba začátku evoluce. Datování metodou molekulárních hodin je však omezeno kvalitou starých fosilií a zvoleným modelem, který může poskytnout různé odhady věku v závislosti na předpokládané rychlosti změn.Autoři studie spojili techniku molekulárních hodin s horizontální analýzou přenosu genů, nezávislou metodou, která nespoléhá na zkameněliny nebo rychlostní předpoklady. To jim umožnilo přesněji určit dobu, kdy se na Zemi objevily první organismy schopné přeměnit světlo a vodu na energii a současně uvolňovat kyslík.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

kyslík, vědci, země