https://cz.sputniknews.com/20210930/vondrackova-se-poprve-pochlubila-spolecnou-fotkou-s-vojnarem-podle-lidi-jen-zari-16010756.html

Vondráčková se poprvé pochlubila společnou fotkou s Vojnarem. Podle lidí jen září

Vondráčková se poprvé pochlubila společnou fotkou s Vojnarem. Podle lidí jen září

Česká zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková si sice své soukromí střeží, ale občas dokáže udělat i výjimku. V současné chvíli je zamilovaná a šťastná, a tak se... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-30T17:49+0200

2021-09-30T17:49+0200

2021-09-30T17:49+0200

celebrity

láska

fotografie

lucie vondráčková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1133/79/11337972_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_f52e6437fc11519963fae1e9eb5410fd.jpg

Poslední dobou se hodně diskutovalo o novém vztahu zpěvačky Lucie Vondráčkové s moderátorem Petrem Vojnarem. Ani jeden z nich se zprvu k jejich lásce vyjadřovat nechtěl, ale nakonec oba přiznali, že jsou spolu – šťastní a zamilovaní. A nyní už se dělí o společné snímky.Tím, že se Lucka podělila o takový snímek, udělala svým sledujícím velkou radost. Dosud se totiž hrdličky nechávaly zvěčnit fotografy jen na společenských akcích. A o svou radost se lidé dělili v komentářích. Lucka s Petrem si tak mohli přečíst spoustu krásných a přejícných vzkazů.Pár lidí ocenilo i jejich outfity: „Dneska jste i krásně sladění, moc vám to spolu sluší.“Jiní měli upřímnou radost z toho, že je Lucka šťastná: „Je krásné vidět, že se znovu upřímně smějete. Moc vám to přeji. Jste úžasný člověk.“Podle mnohých díky nové lásce dokonce rozkvetla a září štěstím. Spoustu lichotek se pak sneslo i na samotnou Lucku. Lidé byli ohromeni tím, jak skvěle a mladě stále vypadá.„Lucinko, moc vám to sluší, jste neobyčejná osobnost. Doufám, že už konečně najdete štěstí, lásku a hlavně pro vaši práci klid. Ráda vás poslouchám, vaše písničky pro mě uklidňující lék. Hodně štěstí,“ ozývalo se také.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka. Letos v září se tajně vzali.Lucie má z manželství dva syny Matyáše a Adama.Petr VojnarVojnar je český moderátor, herec, zpěvák a youtuber. Proslavil se zejména svým působením v kapele T-Boyz, která se však v roce 2004 rozpadla. Širší veřejnosti se stal známým svým spolumoderováním talkshow Nikdo není dokonalý, kde se objevoval po boku Jiřího Krampola. Od roku 2010 má novou „obživu,“ a sice působí na YouTube, kde začal od roku 2016 upozorňovat na nekalé praktiky pojišťovacích firem.Co se týče jeho osobního života, má za sebou pár nepovedených vztahů. Nicméně, s bývalou přítelkyní Andreou má syna Sebastiana.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210930/byznys-partnerka-plackove-jasmina-alagic-se-postavila-za-kamaradku-a-na-siti-vyvolala-malou-valku-16009385.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

láska, fotografie, lucie vondráčková