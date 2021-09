https://cz.sputniknews.com/20210930/za-hranou-prijatelneho-radni-cro-uznal-fakt-cenzurovani-spd-ze-strany-ceskeho-rozhlasu--16012610.html

„Za hranou přijatelného.“ Radní ČRo uznal fakt cenzurování SPD ze strany Českého rozhlasu

Poslankyně SPD a kandidátka v Karlovarském kraji Karla Maříková nedávno nahlásila, že se stala obětí cenzury, kterou vůči ní uplatnila regionální stanice... 30.09.2021, Sputnik Česká republika

Poslankyně Maříková si dříve stěžovala, že Český rozhlas vystřihl z vysílání část jejího projevu, který pronesla v rámci předvolební vizitky.Maříková tehdy řekla následující věc: „Společnost je dlouhodobě rozštěpená a zpolitizování koronaviru to jen prohloubilo. Krásným příkladem toho je očkování proti onemocnění covid-19, které vláda využívá k rozdělování lidí na dvě kategorie a neštítí se do toho zatahovat také děti. Dalším příkladem je cenzura, kdy jsou lidi udáváni a trestáni za vlastní názor.“Právě fráze, která říká, že lidé jsou „trestáni za vlastní názor“ byla pak z této předvolební vizitky vystřižena.Vedoucí redakce zpravodajství Českého rozhlasu Monika Červená reagovala na případ vysvětlením, že regionální studio muselo odmítnout vysílání této části odpovědi političky, protože vyslovená fráze byla v rozporu s právním řádem ČR a Kodexem Českého rozhlasu.Tomáš Kňourek během zasedaní radních uvedl, že dotyčný případ vyžaduje projednávání. Ze strany veřejnoprávního rozhlasu skutečně podle něj šlo o cenzurování političky z SPD.Kňourek tak dal Maříkové za pravdu a poukázal na to, že za vyjadřování svých názorů jsou dnes lidé opravdu trestáni. Trest však dnes nespočívá v odnětí svobody jako dříve, ale spíš v blokování účtů na sociálních sítích.„Trestání je třeba to, že dostane od Facebooku ban na měsíc za svůj názor,“ vysvětloval Kňourek a požádal vedení Českého rozhlasu o přehled všech zásahů, které regionální redakce provedly. Radní o požadavku ale nehlasovali.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

