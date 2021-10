https://cz.sputniknews.com/20211001/britney-spearsova-slavi-tentokrat-uplne-naha-neco-na-jejim-tele-ale-nehraje-16028045.html

Britney Spearsová slaví tentokrát úplně nahá! Něco na jejím těle ale nehraje

Britney Spearsová slaví tentokrát úplně nahá! Něco na jejím těle ale nehraje

Známá zpěvačka Britney Spearsová má důvod na radost. Opatrovnictví jejího otce po třinácti letech skončilo. Na počest dobré zprávy si Britney vyrazila se svým... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-01T23:53+0200

2021-10-01T23:53+0200

2021-10-01T23:53+0200

celebrity

foto

instagram

britney spears

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1090/51/10905144_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_a1b9c3c23ff443fa7c9a9e6bc3b3c200.jpg

Nakonec se jí to povedlo. Ve středu se Britney Spears definitivně zbavila opatrovnictví svého otce Jamese. To byl důvod, proč se Britney rozhodla vydat se svým snoubencem na dovolenou. Podle jejího instagramového účtu se zdá, že si dovolenou opravdu užívá.Spearsová se už stihla pochlubit několika velice zajímavými fotografiemi, na kterých v prostorách své koupelny pózuje úplně nahá. Intimní partie jejího těla zakrývají pouze růžové květinky.Sledující jí to však nedarovali a poukázali na to, že jsou fotografie upravené. Někteří jí dokonce napsali, že musí ještě pořádně popracovat nad úpravou svých fotek.Zpěvačka překvapivě nic neskrývala, a k tomu, že fotografie upravila, se přiznala.V roce 2008 se opatrovníkem Britney stal její otec James Spears. Soud mu svěřil zpěvačku do péče poté, co se dostala do psychiatrické léčebny kvůli problémům s alkoholem a drogami. James Spears měl kontrolu nad životem a financemi své dcery.Na začátku léta tohoto roku se poprvé objevila u soudu a obvinila svého otce ze zneužívání, podle hvězdy byla nucena mluvit proti své vůli, brát psychotropní látky a antikoncepci a neměla přístup na sociální sítě. Život zpěvačky se znovu stal populárním tématem v médiích.Poslední bitva u soudu se konala ve středu 29. září, kde soud zrušil opatrovnictví Jamese Spearse.Zmiňme také, že již před pár týdny se populární americká zpěvačka zasnoubila se svým přítelem Samem Asgharim, se kterým chodí již asi pět let.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210925/byvaly-pracovnik-ochranky-britney-spears-promluvil-o-jejim-sledovani-15953538.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foto, instagram, britney spears