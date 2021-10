https://cz.sputniknews.com/20211001/byvaly-prezident-vaclav-klaus-byl-propusten-z-nemocnice-do-domaciho-leceni-16022360.html

Bývalý prezident Václav Klaus byl propuštěn z nemocnice do domácího léčení

Bývalý prezident Václav Klaus byl propuštěn z nemocnice do domácího léčení

Od minulého čtvrtka byl exprezident Václav Klaus hospitalizován v nemocnici kvůli potížím s vysokým tlakem. Dnes byl z Ústřední vojenské nemocnice propuštěn... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-01T12:03+0200

2021-10-01T12:03+0200

2021-10-01T12:24+0200

česko

václav klaus

zdraví

propuštění

nemocnice

exprezident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/147/80/1478043_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_ec4347c9cf8a03108daec9b950c9d8f9.jpg

Informaci pro Blesk potvrdil Petr Macinka z Institutu Václava Klause. Bývalý prezident se léčil na urologické klinice.Připomeňme, že Václav Klaus se v nemocnici nacházel od minulého čtvrtku. Jednalo se již o druhou hospitalizaci za poslední dobu. „Ukázalo se, že problém je třeba ještě doléčit. Je to sice nepříjemné, ale snad ne na dlouho,“ sdělil tehdy Macinka.Václav Klaus původně nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice v průběhu druhého víkendu v září, měl potíže s vysokým tlakem.„Já myslím, že je to dobré. Měl jsem nějaký šíleně vysoký tlak, teď jsem měl nějaké žaludeční komplikace s tím nějaké, tak doufám, že se to stabilizovalo,” uvedl Václav Klaus pro média poté, co byl poprvé z Ústřední vojenské nemocnice propuštěn.Nutno podotknout, že Klaus neměl v minulosti zdravotní problémy často. Jeho zdraví se dostalo do pozornosti médií v roce 2008, kdy podstoupil operaci kyčelního kloubu. V roce 2012 se podrobil operaci šedého zákalu. Na konci letošního února onemocněl covidem-19. Miloš Zeman v nemocniciPřipomeňme, že hospitalizován byl v poslední době kromě exprezidenta Klause i nynější prezident Miloš Zeman. Zemanův pobyt v nemocnici, který Hrad označuje jako rekondiční, je nejdelší za dobu jeho působení v prezidentském úřadě. Do ÚVN nastoupil v úterý 14. září. Podle Hradu šlo o plánovaný pobyt, první oficiální informaci o něm ale jeho zástupci vydali až dva dny poté, co prezident absolvoval vyšetření, včetně sonografie nebo krevních odběrů.U prezidenta zjistili dehydrataci a mírné vyčerpání. Zeman absolvoval krevní odběry nebo vyšetření na CT a sonografii. Mluvčí Hradu na webu uvedl, že lékaři neobjevili žádné potíže, které by hlavu státu ohrožovaly na životě. Za tu dobu měl mnoho návštěv, zastavil se za ním například exprezident Václav Klaus či kardinál Dominik Duka. Navštívila ho i manželka.Zeman už jeden rekondiční pobyt absolvoval, a to v roce 2019, když v ÚVN strávil čtyři dny. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.Prezident ve středu 22. září dopoledne opustil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze po osmi dnech hospitalizace. Na zámku v Lánech měl hned naplánovány tři schůzky s představiteli vlády i opozice.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210919/klaus-je-opet-v-nemocnici-tentokrat-na-navsteve-15883640.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

václav klaus, zdraví, propuštění, nemocnice, exprezident