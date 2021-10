https://cz.sputniknews.com/20211001/byvaly-vysoce-postaveny-novinar-rudeho-prava-prisel-se-sokujicim-svedectvim-o-ivanu-bartosovi-16027048.html

Bývalý vysoce postavený novinář Rudého práva přišel se šokujícím svědectvím o Ivanu Bartošovi

Bývalý vysoce postavený novinář Rudého práva přišel se šokujícím svědectvím o Ivanu Bartošovi

„Byl by to dobrý premiér?“ Tak zní název článku Jaroslava Kojzara, bývalého zástupce šéfredaktora Rudého práva a Haló novin, kde poodhaluje politické pozadí... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-01T22:05+0200

2021-10-01T22:05+0200

2021-10-01T22:05+0200

česko

ksčm

politika

ivan bartoš

parlamentní volby

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15218076_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_e9e84d1dd344433dece7b4b6ac3b5358.jpg

Kojzar v článku, který vyšel v Haló novinách a rovněž byl publikován na facebookovém profilu KSČM, uvádí, že úřadující předseda Pirátů Ivan Bartoš „k nám chodíval v prvním desetiletí 21. století a ještě kooperoval počátkem toho druhého“. Tehdy prý ještě studoval na vysoké škole.„(…) byl jakýmsi lídrem skupiny mladých vysokoškoláků, kteří se pokoušeli dostat nahoru podle vzoru WikiLeaks. Byla to jeho iniciativa, která Ivana Bartoše přivedla k nám. Tehdy požádal předsedu ÚV KSČM o přijetí. Na jejich schůzku v budově ÚV KSČM jsem byl přizván i já. Bartoš nám představil svou vizi. On a jeho přátelé by chtěli zveřejňovat dokumenty, které by jinak komunisté zveřejnit nemohli (…). Přiznal, že je levicových názorů, ale že jeho kolegové nejsou kooperaci s levicí nakloněni,” píše Kojzar.„Vzali jsme to na vědomí. Neslíbili jsme mu nic, jen potvrdili, že je jistě možné, že takové materiály se vyskytnou a že jejich zveřejnění může být v našem zájmu. Schůzka skončila přátelsky, další jednání i další styky jsem měl zabezpečovat já osobně. Udržoval jsem je, ale Ivana Bartoše jsem zklamal. Žádné dokumenty jsem neposkytl, naše hovory sloužily spíše k ověření názoru KSČM na ten či onen problém. Nesledoval jsem ani výstupy Bartošovy skupiny, jež se vyvinula dokonce ve stranu Pirátů. Několikrát jsme se sešli, bylo tomu v mé kanceláři na ÚV KSČM,” uvedl bývalý zástupce šéfredaktora Rudého práva na adresu vzniku Pirátů a jejich současného předsedy Ivana Bartoše.„Někdy v té době předseda Filip vydal knihu svých politických stanovisek, vystoupení a článků. Krátký čas poté mně zavolal Ivan Bartoš, že jeho babička má ráda Vojtěcha Filipa, jestli by jí podepsal věnování v knize, kterou si v prodejně a. s. Futura zakoupil. Slíbil jsem to zajistit. Přinesl tedy zakoupenou knihu a po několika dnech si ji, již s věnováním, také odnesl,“ dodal ve svém článku Jaroslav Kojzar.Dále autor článku uvádí i další službu, o níž byl Ivanem Bartošem údajně požádán. Měl se na něho obrátit s požadavkem, zdali by mu doporučili nějakého „dobrého právníka“, který by ho mohl zastupovat v souvislosti s aktivitou jeho organizace.„Údajně se kdosi cítil jejich "odhalením" tak dotčen, že to chce hnát až k soudu. Sám nejsem právník, nemohl jsem nikoho bez konzultací doporučit. Po poradě jsme mu doporučili jedno jméno. Poděkoval,“ zmínil bývalý zástupce šéfredaktora Rudého práva.„I později jsme si občas telefonovávali. Především on měl nějaké dotazy a potřebu si je ověřovat. Většinou se týkaly postojů KSČM či názorů předsedy. Má iniciativa to nebyla. Nová politická strana, kterou spoluzaložil, znamenala však ukončení zmíněných konzultací. Dnes Bartoš patří mezi antikomunisty a odpůrce toho, co bylo před Listopadem. Zřejmě už jeho babička nežije, musela by se za něho stydět. Chápu to jako zajímavý přerod za docela krátkou dobu,” dodal Jaroslav Kojzar.Autor se v závěru táže, zdali je možné věřit Ivanu Bartošovi jako politikovi, který je schopen se za velmi krátkou dobu přerodit. Ptá se také, jaký přerod je možné od Ivana Bartoše očekávat příště?Koalice Pirátů a STANuNedávný průzkum společnosti Kantar odhalil, že koalice Pirátů a STANu by skončila na třetím místě s volebním ziskem 20,5 % volebních hlasů za ANO Andreje Babiše a koalicí Spolu.Průzkum přitom odhalil, že STANu škodí setrvávání v koalici s Piráty, přestože při vzniku koalice se zněla slova o tom, že je to právě naopak. Jak psal portál České televize, pro niž byl průzkum vypracován, voličská podpora Pirátů nadále klesá, „což je v rámci spojenectví se Starosty kompenzováno tím, že razantně ubylo těch voličů STAN, kteří by koalici s Piráty nepodpořili“.„V tuto chvíli se už Piráti s preferencemi dostali pod preference STAN,” cituje portál analytika Kantar CZ Pavla Ranocha.Model Kantaru také ukazuje, že do Poslanecké sněmovny by se dále dostalo hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 11 % volebních hlasů, a KSČM se ziskem 5 % hlasů. ČSSD by skončila pod hranicí 5 % nutných pro vstup do sněmovny, dostala by pouze 4,5 %.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211001/zdenku-tohle-se-ti-vazne-povedlo-delas-to-dobre-ovcacek-se-jizlive-oprel-do-primatora-prahy-16024020.html

https://cz.sputniknews.com/20211001/ct-neni-arbitr-tim-je-volic-petrov-se-kvuli-predvolebni-debate-pustil-do-ct-a-zelezneho-16020385.html

https://cz.sputniknews.com/20211001/rt-de-a-der-fehlende-part-podaly-odvolani-proti-rozhodnuti-youtube-jde-o-smazani-kanalu-16021204.html

godday cent Zpráva o zkušenostech s léčbou herpesu Už 2 roky mám diagnostikovaný genitální herpes a hledám lék. Na této platformě jsem četl svědectví od ženy, která se s doktorem Ahmedem Usmanem Bylinná medicína vyléčila z cukrovky po mnoha diskusích a několika otázkách, které připravil z bylin a požádal o moji adresu. O 3 dny později jsem obdržel bylinný lék a jeho presdicine, včetně oficiální e -mailové adresy lékaře. Kontaktoval jsem doktora prostřednictvím jeho receptu a 21 dní jsem pil bylinné léky. Poté, co jsem dokončil bylinnou medicínu, šel jsem na test a můj výsledek IgG byl potvrzen negativní, v mé krvi nebyl nalezen žádný virus. Kontaktujte doktora Ahmeda a nechte se vyléčit. pošlete mu e -mail na adresu; drahmedusman5104@gmail.com nebo mu pošlete whatsapp text +14436204203. Má bylinné přípravky na cukrovku, hepatitidu, rakovinu, leukémii, fibrózu 1

Červenáček Francie a Řecko podepsaly přelomovou vojenskou dohodu, která zajišťuje vzájemnou pomoc v případě útoku na jednu stranu třetí zemí. Dohoda byla podepsána navzdory tomu, že obě země patří do NATO. Prezident Francie Macron a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis podepsali novou dohodu v úterý 28. září. Označili ji za jeden z prvních kroků k tomu, aby EU dosáhla „strategické autonomie“. Francie a Řecko představují země, které NATO zklamalo. Řecko kritizuje „neutrální“ postoj NATO k jeho sporům s další členskou zemí, Tureckem. Francie je toho mínění, že aliance je využívána ze strany USA hlavně k tomu, aby země na východě Evropy nakupovaly americkou výzbroj, především vojenská letadla. Nová dohoda obsahuje článek, který říká: „…strany si vzájemně poskytnou pomoc všemi vhodnými prostředky, které mají k dispozici, a v případě potřeby i za použití ozbrojených sil, pokud společně zjistí, že proti území jednoho z nich dochází k ozbrojenému útoku v souladu s článkem 51 Charty Organizace spojených 0

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ksčm, politika, ivan bartoš, parlamentní volby, piráti