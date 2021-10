https://cz.sputniknews.com/20211001/cesko-se-polepsilo-ackoliv-se-kontrola-stretu-zajmu-zlepsila-stoprocentni-zaruka-stale-neni-16024948.html

Česko se polepšilo? Ačkoliv se kontrola střetu zájmů zlepšila, stoprocentní záruka stále není

Lemaitre dnes zmínil, že intepretace Evropské komise a českých úřadů se liší, ale současná komunikace podle něj na české straně ukazuje „pozitivní vývoj“ a „hmatatelná zlepšení“.Pokuta pro BabišeČernošický městský úřad premiérovi Andreji Babišovi uložil pokutu ve výši 250 tisíc korun za přestupek proti zákonu o střetu zájmů za to, že ovládá média. Deníku to uvedl právník Václav Knotek.Babišův právník Václav Knotek pro deník také uvedl, že proti rozhodnutí se odvolá k nadřízenému středočeskému krajskému soudu. Černošický úřad rozhodnutí v rámci daného řízení odeslal 22. září.Premiér Andrej Babiš žije v Průhonicích nedaleko od Prahy, černošický úřad je úřadem s rozšířenou působností právě také pro Průhonice. Úřad s Babišem vede řízení o přestupku kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra.Andrej Babiš odmítá tvrzení, že by porušoval zákon. Podle něj vložením Agrofertu do svěřenských fondů ztratil vliv na holding.Kauza Babiš x ČernošiceKauza se táhne již od srpna 2019, kdy úředníci dali Babišovi, který má trvalé bydliště v Průhonicích spadajících pod MČ Černošice, udělili pokutu 200 tisíc korun. Podle nich, ačkoli Babiš vložil holding Agrofert do svěřenského fondu, nadále ovládá společnosti Londa, Stanice O a Mafra.Úředníci vycházeli z toho, že premiér může ovlivňovat lidi ve svěřenském fondu a přes ně i chod společnosti Agrofert. Městský úřad přitom upozornil, že jedním z členů fondu je i premiérova manželka Monika Babišová.Premiér nato podal odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který mu vyhověl a řízení zastavil. Podle Krajského úřadu se nepodařilo prokázat, že by Babiš ve vztahu k uvedeným médiím ve střetu zájmů byl. Dále konstatoval, že černošičtí úředníci v kauze o střetu zájmů překročili hranici zákonného správního uvažování.To, že se Babiš nachází ve střetu zájmů, tvrdí kromě černošického úřadu i Evropská komise, která na jaře zpracovala auditní zprávu. Podle jejích autorů je zásadní, že Babiš jmenoval všechny vedoucí fondu a může je i odvolat. Stejně jako Městský úřad dospěli autoři auditní zprávy k závěru, že přes tyto vedoucí tak může ovládat firmy, které vložil do fondů.Nicméně Babiš trvá na tom, že dodržuje všechna zákonná opatření a ve střetu zájmů není.Kauzou střetu zájmů se bude nově zabývat Úřad evropského veřejného žalobce. Ten spolu s případem střetu zájmů Andreje Babiše z České republiky zatím převzal 12 trestních kauz spojených s hospodářskou kriminalitou, které mají negativní dopad na evropský rozpočet.Odmítnutí české žádosti ze strany EKV září Evropská komise měla odmítnout českou žádost o odklad 60 dní ohledně vyjádření, jak Česko zlepšilo kontrolu střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Jak uváděl iROZHLAS.cz, konečnou lhůtu komise stanovila na středu 22. září.Již v srpnu Evropská komise varovala, že pokud nebudou opatření zlepšena, může dojít k zastavení dotací. Z dubnové závěrečné auditní zprávy vyplynulo, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože podle Evropské komise ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů, zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš však obvinění popírá.Do 8. září měly české úřady poslat dopis s informacemi, jak aktuálně probíhá kontrola střetu zájmů. Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Klárou Dostálovou v prvním zářijovém týdnu požádalo o posunutí termínu, nyní musí ministerstvo reagovat do středy a není jasné, jestli to stihne.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

