Cestovatelský semafor zkomplikuje návrat ze sousední země! Slovensko dostalo červenou

Od pondělí bude návrat ze Slovenska a Lucemburska o něco složitější. Obě země budou totiž zařazené mezi červené země s vysokým rizikem nákazy covidem-19. V... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Do oranžové kategorie budou patřit Maďarsko a Lichtenštejnsko. Zelená se rozsvítí pro Maltu a Azorské ostrovy.Co se týče zelených a oranžových zemí, pro cestovatele po návratu platí povinnost vyplnit příjezdový formulář a otestovat se před vstupem do ČR nebo maximálně pět dní po návratu. Výjimka platí pouze pro ty, kteří absolvovali plné očkování alespoň před dvěma týdny, pro ty, kteří covid prodělali maximálně 180 dní před návratem a také pro děti do šesti let. Připomeňme, že kromě dětí však musí formulář vyplnit všichni.Co se týče návratu ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, musí absolvovat PCR test nejdříve po uplynutí pátého dne, nejpozději na 14. den po příjezdu. Do té doby musí být inkriminovaná osoba v karanténě. Předložit negativní test před návratem je potřeba pouze tehdy, když se člověk přepravuje pomocí veřejné dopravy.Zmiňme, že Ministerstvo zdravotnictví ČR seznam rizikových zemí aktualizuje každý týden na základě údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).Kromě výše zmíněných zemí se do červeného seznamu zařadí také Bulharsko, Belgie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Norsko, Lotyško, Lucembursko, Slovensko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Švýcarsko a Řecko.Do tmavě červené kategorie s velmi vysokým rizikem nákazy se nově zařadí Estonsko, Litva i Slovinsko.Mezi oranžové země patří například Andora, Dánsko, Švédsko, Španělsko, Itálie, Finsko, Francie, Nizozemko a další.Do zelené kategorie, kde platí nízké riziko nákazy, patří například Polsko, Malta, Vatikán, Kanada, Katar, Korea nebo Chile.

